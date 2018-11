Un show TV japonez anulează apariția trupei BTS din cauza unei cămăși cu o bombă atomică

Un show de televiziune japonez a anulat apariția trupei BTS, care este foarte populară în Japonia, pe fondul controversei asupra cămășii purtate de unul dintre membrii trupei, scrie BBC. O imagine a lui Jimin purtând un tricou reprezentând bombardarea atomică a Japoniei de către SUA, care a ucis sute de mii de oameni, a început să fie difuzată online. Tricoul "bombei atomice" include, de asemenea, sloganuri despre independență coreeană.Această imagine i-a înfuriat pe fanii japonezi BTS, care au considerat gestul drept "o insultă". Ulterior, BTS le-a cerut scuze fanilor.BTS, cunoscuți de asemenea și sub numele de Bangtan Boys, este o trupă sud-coreeană formată din șapte membri, sub agenția BigHit Entertainment. Ei au debutat pe 13 iunie 2013 cu piesa "No More Dream" din primul lor album, 2 Cool 4 Skool.