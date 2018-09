Aproape 30 de pasageri ai unui zbor operat de către compania indiană Jet Airways au fost tratați pentru răni minore joi, după ce cabina avionului s-a depresurizat, ceeea ce a forțat aeronava să se întoarcă, au spus autoritățile aviatice, relatează Reuters.

La scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Mumbai, echipajul de zbor a uitat să acționeze un comutator pentru a menține presiunea cabinei, iar măștile de oxigen au coborât, au spus autoritățile indiene.

Avionul s-a întors la Mumbai, unde 30 dintre cei 166 de pasageri au fost tratați pentru leziuni minore, inclusiv dureri de cap, sângerări din nas și urechi.

Jet Airways nu a comentat imediat, la cererea Reuters.

