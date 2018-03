Peste 50 de copii, intoxicati cu gaze toxice provenite de la o groapa de gunoi din apropierea Moscovei

"Nu ne ucideti copiii!" sau "Vreau sa respir! Vreau sa traiesc!" se putea citi pe pancarte purtate de aproximativ 200 de persoane, miercuri dupa-amiaza, in fata spitalului din Volokolamsk, la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de capitala rusa.De cateva saptamani, locuitorii s-au plans de neplaceri legate de depozitul vecin de la Iadrovo, dat in folosinta in 1979. Protestele lor au determinat autoritatile sa promita ca vor instala un sistem de degazare in luna iunie.Situatia s-a agravat insa miercuri, aerul devenind dificil de respirat, mai ales in apropierea depozitului, a constatat un jurnalist AFP.In total, 57 de copii au avut nevoie de asistenta medicala din cauza ametelii, iar cinci dintre ei au fost spitalizati, potrivit unui comunicat al administratiei regionale."Ne trezim in fiecare noapte din cauza acestui miros. Ce vom face la vara? Cum sa traim asa?", a declarat pentru AFP Anna Luzova, o eleva in varsta de 10 ani.Autoritatile locale au identificat o scurgere de gaze toxice la Iadrovo, dar au dat asigurari ca situatia este sub control.In buletinul cotidian despre starea aerului in regiunea Moscova, Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta a desemnat depozitul de la Iadrovo drept o "sursa de poluare a aerului" la Volokolamsk si in imprejurimi.Insa, dupa analiza calitatii aerului, miercuri, "nu s-a constat vreo concentratie de substante poluante in aer care sa depaseasca normele (...). Nu s-a depistat vreo amenintare la adresa locuitorilor orasului", a subliniat ministerul.Insa locuitorii din Volokolamsk, dintre care multi s-au plans pe retele de socializare de mirosul ingretosator de pe strazile din oras, si-au pierdut rabdarea.Aproape 200 de persoane s-au adunat miercuri dupa-amiaza la spitalul central din Volokolamsk.Primit cu strigate de "Rusine!" si "Asasinule!", guvernatorul regiunii Moscova Andrei Vorobiov a promis sa accelereze inchiderea depozitului de gunoi.