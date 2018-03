Liderul sud-coreean, Moon Jae-in, ia in considerare un summit trilateral cu SUA si Coreea de Nord

Moon planifica o intalnire cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, care va avea loc luna viitoare, in timp ce Donald Trump s-a aratat deschis la o intrevedere cu omologul sau nord-coreean pana la sfarsitul lunii mai."Summitul dintre Coreea de Nord si SUA ar fi un eveniment istoric in sine. In functie de locatie, intalnirea ar putea fi si mai dramatica, iar in functie de progres, ar putea da curs organizarii unui summit intre Nord, Sud si SUA", a declarat presedintele Coreii de Sud.Activitatile diplomatice intense privind viitorul peninsulei coreene au inceput in februarie, inaintea Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang.Moon este de parere ca seria de intalniri la nivel inalt ar trebui sa urmareasca "incheierea completa" a programului nuclear si instaurarea pacii in peninsula coreeana. Liderul a declarat ca are "o viziune si un scop clare" si anume stabilirea pacii durabile."Indiferent ca cele doua Corei vor merge pe acelasi drum sau separat, acest lucru trebuie facut intr-un mod care sa ajute la prosperitatea comuna si la pace, fara a interfera sau a provoca daune unii altora", a mai spus Moon.