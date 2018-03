Donald Trump a luat decizia de a-l concedia pe consilierul pentru securitate nationala, generalul H.R. McMaster (Washington Times, surse)

Zvonurile privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster au aparuti de mai multe saptamani in presa americana. Dar, de aceasta data, Donald Trump s-a decis si se pregateste sa "discute activ cu posibili inlocuitori", spune Washington Post, care citeaza cinci surse "informate despre aceste proiecte".Potrivit acestor surse, Trump are in vedere demiterea lui McMaster, cu care nu s-a inteles niciodata bine, dar nu se grabeste, deoarece nu doreste sa-l umileasca pe generalul cu trei stele si doreste un succesor de anvergura, scrie cotidianul american.Chestionat despre aceste informatii, purtatoarea de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca nu exista schimbari in Consiliul National de Securitate (NSC), dar nu s-a pronuntat asupra posibilitatii ca acest lucru sa se intample in perioada urmatoare."Tocmai am vorbit cu @POTUS (acronimul uzual pentru 'presedintele Statelor Unite', n.r.) si cu generalul H.R. McMaster - contrar anumitor au o relatie buna de munca si nu exista schimbari in NSC", a declarat Sanders.Washington Post scrie ca "aceasta turbulenta face parte dintr-o potentiala miscare mai ampla pe care o are in vedere Trump, care va include probabil inalti oficiali de la Casa Alba".Presedintele a anuntat marti dimineata, pe Twitter, demiterea secretarului de Stat Rex Tillerson, care urmeaza sa fie inlocuit de actualul sef al CIA, Mike Pompeo, cu care Trump are relatii foarte bune.In 6 martie, consilierul economic al presedintelui, Gary Cohn, a parasit postul in semn de protest fata de intentia lui Trump de a impune noi taxe vamale pentru importurile de otel si aluminiu.Aceste plecari se adauga unei lungi liste de colaboratori apropiati care au parasit Casa Alba dupa ce Donald Trump a devenit presedinte, in ianuarie 2017, printre care influentul sau consilier Steve Bannon, consilierul principal pentru securitatea nationala, Michael Flynn, secretarul general al Casei Albe, Reince Priebus, si purtatorul de cuvant Sean Spicer.