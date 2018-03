Ministrul german de Interne: Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism

"Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism. Duminica libera, sarbatorile crestine si ritualurile precum Pastile, Pogorarea Sfantului Duh sau Craciunul fac parte" din aceasta cultura, a spus pentru Bild Horst Seehofer, liderul conservatorilor din CSU, aliatul bavarez al cancelarului Merkel."Dar musulmanii care traiesc la noi apartin evident Germaniei. Asta nu inseamna insa ca ne vom abandona din false consideratii traditiile si obiceiurile la noi", a adaugat Seehofer, printre atributiile caruia figureaza de acum un inedit "minister al Patriei".Aceste afirmatii vin la doua zile dupa realegerea lui Merkel pentru un al patrulea mandat in fruntea unei coalitii conservatori/social-democrati.Declaratia este o referinta la o fraza rostita in 2010 de presedintele de atunci, Christian Wulff, care spusese ca Islamul face "in prezent" parte din Germania.Angela Merkel a reluat aceasta fraza in mai multe randuri.Ramasa celebra, declaratia a starnit o ampla dezbatere legata de locul Islamului intr-o societate germana in care traiesc acum peste patru milioane de musulmani si care, sub impulsul lui Merkel, a primit incepand cu 2015 sute de mii de refugiati, majoritatea proveniti din tari musulmane.Foarte ostili fata de politica migratorie a lui Merkel, conservatorii de la CSU si Seehofer, in special, au reusit sa impuna in contractul guvernamental o limita superioara a numarului de refugiati pe care Germania ii va putea primi in fiecare an, intre 180.000 si 220.000 de oameni.In declaratiile pentru Bild, Horst Seehofer a anuntat de asemenea ca va convoca o conferinta asupra Islamului pentru a discuta problemele de integrare ale musulmanilor."Iata mesajul meu: musulmanii trebuie sa traiasca cu noi, nu alaturi de noi. Pentru a ajunge la asta, avem nevoie de intelegere reciproca si de consideratie. Vom ajunge la asta doar discutand unii cu altii", a subliniat el.