VIDEO Trump: Vom trimite astronauti pe Marte foarte curand

Pres. Trump at CA Marine base: "Very soon we're going to Mars. You wouldn't have been going to Mars if my opponent won." https://t.co/7t9dGZXwSH pic.twitter.com/a3Cw5OIsue — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 13, 2018

Trump a semnat in decembrie o directiva menita sa trimita americani pe Luna si apoi pe Marte.Directiva cere NASA "sa conduca un program inovator de explorare spatiala care sa trimita astronauti din nou pe Luna si, ulterior, pe Marte", potrivit Casei Albe.Presedintele american a facut mai multe modificari la politica spatiala a SUA in primul an de mandat. Politica Spatiala a lui Trump o va inlocui pe cea a lui Obama, care nu includea si intoarcerea americanilor pe Luna.Programul lui Obama se concentra pe trimiterea astronautilor in spatiul indepartat si - posibil - pe un asteroid pana in 2025. De asemenea, prevedea orbitarea planetei Marte cu echipaj uman pana la mijlocul anilor ’30 ai acestui secol. Elon Musk a spus zilele trecute ca in 2019 vor avea loc primele teste cu nava care in viitor ar trebui sa ajunga si pe Marte si chiar sa duca oameni acolo, pentru a forma o colonie. Visul nebunesc al lui Musk a fost criticat de multi, iar omul de afaceri a admis acum ca termenele pe care le da sunt "optimiste". Musk spune ca primii oameni care vor pleca spre Marte vor risca enorm, dar va fi cu atat mai mare satisfactia pentru cei care vor supravietui.