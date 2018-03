Nord-vestul Bulgariei ramane cea mai saraca regiune din Europa/ Romania intra in top cu partea de nord-est

Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est a Romaniei (36%), potrivit Duma, citata de Rador.Dintre toate cele 21 de regiuni cu PIB pe cap de locuitor de sub 50% din nivelul mediu pentru UE, cinci se afla in Bulgaria. Tot atatea sunt si in Polonia, patru sunt in Ungaria, cate trei in Romania si Grecia si o regiune in Franta. In anul 2016, PIB-ul regional pe cap de locuitor, calculat in functie de puterea de cumparare, a variat de la 29% din nivelul mediu pentru UE in regiunea de nord-vest din Bulgaria la 611% din nivelul mediu pentru UE in zona Londrei de Vest (Marea Britanie).Principalele regiuni ca PIB pe cap de locuitor in anul 2016 dupa Londra - Vest sunt Marele Ducat de Luxemburg (257% din nivelul mediu pentru UE), Irlanda de Sud si de Est (217%), Bruxelles-ul belgian si Hamburg in Germania (sub 200%). In anul 2016, in UE au existat 19 regiuni cu PIB pe cap de locuitor de 50% sau mai mult decat nivelul mediu pentru Uniune. Cinci dintre acestea sunt in Germania, trei in Marea Britanie, doua in Austria si unul in Belgia, Cehia, Danemarca, Irlanda, Franta, Olanda, Slovacia si Suedia, precum si Marele Ducat de Luxemburg.