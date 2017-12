 Papa, la sfarsit de an: 2017 a fost umbrit de razboi, minciuni si nedreptate

Papa Francisc, in mesajul sau de sfarsit de an, a spus ca 2017 a fost umbrit de razboi, minciuni si nedreptate si a cerut oamenilor sa-si asume responsabilitatea pentru actiunile lor, relateaza Reuters.





La ultimul sau eveniment public al anului, o slujba de seara de la Bazilica Sf. Petru, pontiful a spus ca omenirea a "irosit si ranit" anul "in multe feluri cu lucrari de moarte, cu minciuni si nedreptati".





In timp ce razboiul era cel mai evident semn al "mandriei absurde si fara pocainta", multe altele au provocat "degradarea umana, sociala si de mediu".





"Trebuie sa ne asumam responsabilitatea pentru tot ceea ce este inaintea lui Dumnezeu, fratilor nostri si creatiei noastre", a spus el.





Desi Papa nu a mentionat acum niciun eveniment specific din 2017, el si-a facut auzita vocea cu privire la multe dintre cele mai mari probleme ale lumii pe parcursul anului.





In aprilie, Francis a condamnat "masacrul inacceptabil" al civililor nevinovati intr-un atac al armelor chimice din Siria. Cu doar o luna in urma, a vizitat Myanmar, unde mai mult de 600.000 de musulmani Rohingya au fugit de teama campaniei declansate impotriva lor, vorbind cu autoritatile in incercarea de a atenua criza.