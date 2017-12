Fostul presedinte egiptean Mohammed Morsi a fost condamnat la 3 ani de inchisoare

Procesul a fost deschis in anul 2015, Morsi fiind acuzat de insultarea magistraturii.Mohammed Morsi a fost indepartat de la putere in anul 2013 de Abdel Fattah el-Sisi, actualul presedinte al tarii, pe atunci general, in timpul protestelor masive fata de regimul pe care incerca sa il islamizeze. Imediat dupa aceea, el a fost arestat.Morsi a venit la putere in 2011, dupa protestele masive din timpul primaverii arabe.