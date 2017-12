Explozie intr-un supermarket din Sankt Petersburg. Zece persoane au fost ranite

Cel putin zece persoane au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in dupa-amiaza zilei de miercuri, in supermarketul Perekriostok, din Sankt Petersburg, informeaza Reuters Explozia afost cauzata de o bomba artizanala care era compusa din fragmente metalice si care a avut o putere echivalenta cu 200 de grame de TNT.Comitetul de investigatii a deschis o ancheta pentru tentativa de crima si ia in calcul toate pistele.Potrivit rapoartelor, bomba a fost ascunsa intr-un dulap, asemenea celor in care cumparatorii isi lasa obiectele personale in supermarketuri.In urma exploziei, zece persoane au fost transportate la spital pentru tratarea ranilor, iar, pentru moment, viata acestora nu se afla in pericol, scriu aceleasi surse.