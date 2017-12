O britanica a fost condamnata la trei ani de inchisoare in Egipt pentru ca avea in valiza Tramadol, analgezic interzis in aceasta tara

Laura Plummer, o vanzatoare de 33 de ani din Hull, a fost arestata in octombrie, dupa ce mai multe comprimate de Tramadol au fost gasite in valiza ei.Familia femeii a declarat pentru ziarele britanice ca aceasta a cumparat tabletele pentru partenerul sau egiptean, care locuia in statiunea Hurghada de langa Marea Rosie.Plummer a avut o audiere luni, iar sentinta a fost pronuntata a doua zi.Tramadolul este un medicament care in Marea Britanie se vinde pe baza de reteta, dar care in Egipt este strict interzis.Plummer a fost arestata in octombrie, atunci cand a sosit in Egipt din Marea Britanie.