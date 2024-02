Panorama.ro Vineri, 16 Februarie 2024, 08:15

Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de când a debutat unul dintre cele mai importante seriale din istoria televiziunii: The Sopranos. Pe 10 ianuarie 1999, lumea îl cunoștea pe Tony Soprano și afla răspunsul la o întrebare cel puțin intrigantă: ce se întâmplă dacă un mafiot merge la psiholog?

James Gandolfini în rolul lui Tony Soprano Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Premisa poate să pară una simplă, însă în timp, Sopranos a devenit un serial iconic, care a schimbat felul în care sunt create și văzute serialele, reușind în același timp să pună o oglindă inconfortabilă societății americane la începutul secolului XXI. Datorită Sopranos, am avut parte de seriale memorabile precum The Wire, Mad Men, Breaking Bad, Boardwalk Empire sau chiar Game of Thrones.

HBO celebrează momentul, prin recapitulări de câte 25 de secunde ale fiecărui episod pe TikTok, iar serialul e descoperit în prezent de Gen Z. În același timp, popularitatea Sopranos printre generațiile tinere a dus și la crearea unui nou trend în fashion: „mob wife aesthetic” (estetica nevestei de mafiot).

