FILM Luni, 19 Iunie 2023, 20:00

0

„A Town Called Malice”, un nou serial cu mafioți difuzat de platforma de streaming SkyShowtime, încearcă să îi capteze pe spectatori cu un atu surprinzător pentru o serie de acest tip: muzica retro a anilor '80.

Familia Lord din serialul „A Town Called Malice” Foto: SkyShowtime

La fel ca restul serialelor originale ale SkyShowtime, A Town Called Malice a avut parte de lansarea unui episod în fiecare săptămână, fiindcă el a fost difuzat concomitent la TV în Statele Unite și în Marea Britanie. Deci gândește-te mai degrabă la HBO Max decât Netflix și serialele sale lansate cu toate episoadele unui sezon deodată.

Mă rog, și Netflix a început de ceva vreme să își lanseze serialele populare sau în care își pune speranțe mari în sezoane cu două părți în care împarte episoadele, dar contează mai puțin aspectele tehnice de genul.

Iar de A Town Called Malice spun că „a avut parte” de lansări săptămânale fiindcă serialul s-a încheiat destul de recent, deci cele 8 episoade ale sale sunt numai bune pentru o sesiune-două de bingewatching pentru cei care s-au obișnuit cu sistemul Netflix și care poate nu mai au atâta răbdare să apară un nou episod abia peste o săptămână.

Mie noua serie a celor de la SkyShowtime mi-a atras atenția la secțiunea de „seriale exclusive” de pe site după ce m-am uitat la Tulsa King, un alt serial original al platformei de streaming deținute de studiourile Paramount și Universal. În caz că l-ai ratat, e cel cu Sylvester Stallone în rolul unui cap mafiot care iese din închisoare după 25 de ani pentru a descoperi că „famiglia” sa l-a trădat.

A Town Called Malice, un altfel de serial cu mafioți

Nu am făcut comparația cu Tulsa King degeaba, ci fiindcă ambele seriale se învârt în jurul unor familii de mafioți care au cam trecut de perioada lor de glorie. În cazul familiei Lord, cea din A Town Called Malice, ea a ajuns mai degrabă să își „numere banii cu pipeta”, după cum zice o melodie clasică de pe plaiurile noastre.

În plus, amândouă seriile vin și cu elemente de umor negru, având pe alocuri accente de comedie și o abordare mai puțin convențională asupra genului. Deci nu te aștepta la un The Sopranos, poate mai degrabă la ceva de genul The Sopranos se întâlnește cu Trainspotting sau Layer Cake fiindcă, am uitat să menționez până acum, A Town Called Malice e un serial britanic.

Sau, mă rog, putem merge pe descrierea lui Tahirah Sharif, actrița care interpretează unul dintre cele două roluri principale, cel al lui Cindy Carter, proaspăta soție a mezinului familiei Lord: „Dacă Dallas ar avea un copil cu Pulp Fiction pe muzica lui Duran Duran, ar ieși A Town Called Malice”.

În primă fază n-am prea înțeles nici eu comparația cu Dallas, dar apoi mi-a căzut fisa că Sharif, pe care fanii serialului The Haunting of Bly Manor o vor recunoaște cu siguranță, făcea o paralelă între uneltirile familiei Lord și cele din serialul care a făcut furori și la noi în România în perioada comunistă.

Un alt lucru care mi s-a părut inedit la seria celor de la SkyShowtime ține de locul în care are loc povestea sa. Deși e un serial britanic cu actori preponderent britanici, cea mai mare parte a filmărilor a avut loc în Tenerife iar acțiunea se mută rapid de la Londra pe Costa del Sol în Spania. Iar asta a pus și mai mult în valoare cel mai mare atu al A Town Called Malice.

Muzica, atuul surprinzător din noul serial al SkyShowtime

După cum spuneam și la început, muzica e cea care dă culoare serialului și e marele său atu. Faptul că producătorii au plănuit asta de la bun început e evidențiat și de numele date celor 8 episoade ale serialului, fiecare fiind denumit după o melodie emblematică a anilor '80: „I Want to Know What Love Is”, „Daddy Cool”, „Two Tribes”, „Let's Go All The Way”, „Cruel Summer”, „I'm Still Standing”, „Ghost Town” și „Living on a Prayer”.

Evident, nu sunt singurele melodii incluse în soundtrack-ul seriei, acestea fiind însă alese pentru titlul episoadelor fiindcă sunt emblematice într-un fel pentru ce se întâmplă în fiecare dintre ele.

„Muzica e un personaj aparte și adaugă un fel de energie propulsivă serialului. Chiar ne-am amintit că anii ‘80 au fost primii în care am avut walkman-uri și puteam într-un fel internaliza muzica și să ne imaginăm pentru prima oară propriul videoclip muzical pentru viața. Puteam să ne imaginăm pe noi înșine în modul respectiv și cred că serialul se folosește de asta și infuzează personajele cu muzica care cântă în mintea lor”, afirmă Martha Plimpton.

Plimpton, care va putea fi văzută cel mai probabil de anul viitor alături de Hugh Grant și Kate Winslet înThe Regime - unul dintre cele mai promițătoare seriale aflate în lucru la HBO -, o joacă în serialul celor de la SkyShowtime pe Mint Ma Lord, mama necruțătoare a clanului Lord.

Jack Rowan, care îl interpretează pe Gene Lord, mezinul familiei și unul dintre cele două personaje principale, a vorbit și el despre rolul muzicii în timpul filmărilor la serial și cum i-a ajutat aceasta pe actori:

„Chiar înainte să ajungem la Tenerife pentru a începe filmările eu aveam deja un playlist de 4 sau 5 ore. Ceea ce a fost însă drăguț a fost că în timp ce filmam, știind ce melodie era, chiar dacă nu o vor folosi în cele din urmă, știam că la asta se gândesc [producătorii]”.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: