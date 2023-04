FILM Marți, 11 Aprilie 2023, 00:08

HotNews.ro

0

Vedeta de televiziune Kim Kardashian va juca în următorul sezon al serialului „American Horror Story”, realizat de rețeaua de televiziune FX, a declarat luni co-creatorul Ryan Murphy, relatează Reuters.

Kim Kardashian Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia

Kardashian va juca împreună cu Emma Roberts în sezonul al 12-lea al serialului, care se bazează pe o carte pe cale de apariție numită „Delicate Condition”.

Romanul, care urmează să fie lansat în august, este descris în reclamele online ca un „thriller care urmărește o femeie convinsă că o siluetă sinistră face tot posibilul pentru a se asigura că sarcina ei nu va fi dusă niciodată la termen”.

Autoarea, Andrea Bartz, o numește „o actualizare feministă a „Rosemary's Baby”.

Murphy a spus într-o declarație că scriitoarea serialului „American Horror Story” Halley Feiffer a creat „un rol distractiv, elegant și în cele din urmă terifiant special pentru Kim, iar acest sezon este ambițios și diferit de orice am făcut vreodată”.

The Hollywood Reporter a raportat pentru prima dată vestea.

Kardashian a devenit un fenomen al culturii pop alături de surorile ei în reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians”, care s-a încheiat în 2021. Familia extinsă Kardashian apare acum în „The Kardashians” de pe Hulu.

Rețeaua FX este deținută de Walt Disney Co.