„Pathaan”, un film indian produs la Bollywood a intrat în mod surprinzător în clasamentul box office din America de Nord într-un weekend care nu s-a remarcat prin apariția de noi lungmetraje, relatează AFP și Agerpres.

Afis pentru „Pathaan” in India Foto: Dipa Chakraborty-Pacific Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmul Avatar: The Way of Water continuă să domine box office-ul nord-american, cu încasări de peste 15 milioane de dolari în acest weekend, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, ajungând pe locul al patrulea în topul filmelor cu cele mai mari încasări.

„Lungmetrajul lui James Cameron „este numărul unu de şapte săptămâni (...), o performanţă care nu a mai fost egalată” de când regizorul a lansat primul Avatar, în 2009, a precizat compania pe Twitter.

Sumele importante obţinute din vânzarea de bilete în restul lumii - inclusiv 237 de milioane în China - au ajutat la propulsarea Avatar 2 pe locul al patrulea în topul filmelor cu cele mai mari încasări - cu 2,117 miliarde (neajustate la inflaţie).

În urma acestei performanţe, Cameron devine regizorul a trei dintre cele patru filme cu cele mai mari încasări: Avatar,Titanic şi Avatar 2, în timp ce Avengers: Endgame al studiourilor Disney şi Marvel ocupă locul doilea în acest clasament.

Un weekend fără mari noutăți în cinematografe

Pe locul secund în acest weekend s-a clasat Puss in Boots: The Last Wish, cu încasări de 10,6 milioane de dolari. În acest film pentru copii inspirat din universul Shrek, felina porneşte într-o aventură epică pentru a-şi redobândi cele nouă vieţi.

Ultimul loc al podiumului este ocupat deA Man Called Otto, cu Tom Hanks în rolul principal şi încasări de 6,8 milioane de dolari. În această adaptare a romanului „A Man Called Ove” al scriitorului suedez Fredrik Backman, Tom Hanks joacă rolul unui pensionar morocănos care se „înmoaie” după ce îşi întâlneşte vecinii optimişti.

Thriller-ul M3GAN, povestea unui robot-păpuşă, programat să fie cel mai bun însoţitor al unei fetiţe rămase orfane, care începe să capete o viaţă proprie, ocupă poziţia a patra, cu încasări de 6,4 milioane de dolari.

Locul al cincilea este ocupat de un new-entry, filmul de acţiune indian Pathaan, cu încasări de 5,9 milioane de dolari.

În acest lungmetraj filmat la Bollywood superstarul cinematografiei indiene Shah Rukh Khan joacă rolul unui agent special rechemat din pensionarea forțată pentru a opri o amenințare existențială la adresa Indiei.

Filmul a avut un succes uriaș în India, devenind rapid filmul cu cele mai mari încasări din istoria box office-ului din această țară după lansarea sa pe 25 ianuarie.

Analiștii din industrie au salutat succesul său în condițiile în care Bollywood-ul a fost puternic afectat de pandemia de COVID-19 în ultimii ani.

Clasamentul primelor 10 poziții la box office este completat de filmele:

Missing (5,7 milioane de dolari;

Plane (3,8 milioane de dolari;

Infinity Pool (2,7 milioane de dolari);

Left Behind: Rise of the Antichrist (2,3 milioane de dolari);

The Wandering Earth 2 (1,4 milioane de dolari).

