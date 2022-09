FILM Luni, 26 Septembrie 2022, 18:48

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Netflix a anunţat sâmbătă în cadrul evenimentului virtual „Tudum” că o serie spin-off derivată din „The Witcher”, intitulată Blood Origin”, va avea premiera pe 25 decembrie 2022 şi că cel de-al treilea sezon al serialului original va fi lansat în vara anului 2023, informează revista Variety, citată de Agerpres.

Henry Cavill in „The Witcher” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Fanii acestei producţii au putut să admire cel mai recent aventurile din universul The Witcher în urmă cu aproape un an, când al doilea sezon al acestui serial fantasy, cu actorul Henry Cavill în rolul principal, a avut premiera în decembrie 2021. De atunci, producţia originală a generat mai multe spin-off-uri.

În plus faţă de serialul în format limitat Blood Origin, un lungmetraj de animaţie şi un serial "Witcher" pentru întreaga familie au intrat în etapa de pregătire. Deocamdată sunt cunoscute puţine detalii despre sezonul 3 din The Witcher, însă acesta va continua să spună povestea personajelor Geralt of Rivia (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) şi Yennefer (Anya Chalotra).

Se vor alătura distribuţiei actorii Robbie Amell, Meng'er Zhang, Hugh Skinner şi Christelle Elwin.

Ce a anunțat Netflix despre serialul spin-off bazat pe „The Witcher”

Cu o acţiune plasată în lumea elfilor cu 1.200 de ani înainte de evenimentele relatate în The Witcher, serialul prequel Blood Origin va prezenta o poveste aproape pierdută în negura timpurilor, inclusiv felul în care a fost creat primul prototip Witcher şi evenimentele care au dus la esenţiala Conjuncţie a Sferelor, când lumea monştrilor, a oamenilor şi a elfilor s-au unit pentru a deveni un singur univers.

Noua producţie îi are ca protagonişti pe Michelle Yeoh în rolul Scian, ultimul membru al unui trib nomad de luptători elfi care pleacă într-o misiune cu scopul de a recupera o sabie furată de la poporul ei; Sophia Brown în rolul Eile, o luptătoare din garda Reginei care pleacă în lume pentru a deveni muzicant călător; şi Laurence O'Fuarain în rolul Fjall, un bărbat născut într-un clan de luptători care au jurat să îl apere pe Rege, dar care porneşte în căutarea răzbunării.

Distribuţia este completată de actorii Mirren Mack, Lenny Henry, Jacob Collins, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murray, Nathaniel Curtis, Zach Wyatt şi Dylan Moran.

Tot sâmbătă în cadrul Tudum, un eveniment virtual dedicat fanilor din întreaga lume, Netflix a anunțat că Wednesday, serialul său familia Addams filmat în România, va avea premiera înspre sfârșitul lunii noiembrie a acestui an.

Serialul regizat de emblematicul Tim Burton o va avea în rolul Morticiei Addams pe actrița galeză Catherine Zeta-Jones care a postat mai multe mesaje video înregistrate în România în timpul filmărilor care au avut loc în țara noastră.

