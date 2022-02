„Dune”, nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiile BAFTA / Care sunt celelalte filme favorite

Nominalizările pentru cel mai bun film la BAFTA

Nominalizările pentru celelalte premii râvnite

Cele mai bune filme străine nominalizate la Premiile BAFTA

Lungmetrajul "Dune" este regizat de cineastul canadian Denis Villeneuve, îi are în rolurile principale pe tinerii actori Thimothee Chalamet şi Zendaya şi beneficiază de o distribuţie alcătuită din numeroase staruri ale industriei cinematografice, precum Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Jason Momoa şi Javier Bardem."The Power of the Dog", un western cu accente noir regizat de Jane Campion şi cu Benedict Cumberbatch în rolul unui cowboy ameninţător, a primit opt nominalizări la premiile BAFTA 2022."Belfast", un film regizat în alb negru de Kenneth Branagh, care prezintă copilăria sa petrecută în Irlanda de Nord, va concura la şase categorii.br>Urmează trei producţii care au primit cinci nominalizări fiecare: "No Time To Die" - cel mai recent film din franciza "James Bond" -, "West Side Story" - un remake regizat de Steven Spielberg al musicalului omonim - şi "Licorice Pizza" - un film despre maturizare regizat de Paul Thomas Anderson.Numărul mare de nominalizări primite de lungmetrajul "Dune", inclusiv la categoria "cel mai bun film", reflectă aprecierea acestei pelicule în mai multe categorii, inclusiv în cele dedicate premiilor tehnice, precum trofeele acordate pentru imagine, efecte vizuale, design de costume, machiaj şi coafură şi coloană sonoră.Celelalte producţii nominalizate la categoria "cel mai bun film" sunt "Belfast", "Don't Look Up", "Licorice Pizza" şi "The Power of the Dog". Benedict Cumberbatch ("The Power Of The Dog") va concura cu Leonardo DiCaprio ("Don't Look Up") şi Will Smith ("King Richard") la categoria "cel mai bun actor", alături de Stephen Graham ("Boiling Point"), Adeel Akhtar ("Ali & Ava") şi Mahershala Ali ("Swan Song").Aceasta este prima nominalizare la premiile BAFTA a starului hollywoodian Will Smith, care interpretează în drama biografică "King Richard" rolul tatălui şi antrenorului jucătoarelor de tenis Serena şi Venus Williams.Cântăreaţa americană Lady Gaga a fost nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă" pentru rolul interpretat în filmul "House of Gucci". La aceeaşi categorie vor concura Alana Haim ("Licorice Pizza"), Emilia Jones ("Coda"), Renate Reinsve ("The Worst Person in the World"), Joanna Scanlan ("After Love") şi Tessa Thompson ("Passing").Paul Thomas Anderson, regizorul filmului "Licorice Pizza", a fost nominalizat la categoria "cea mai bună regie", alături de cineastele Jane Campion ("The Power Of The Dog") şi Julia Ducournau ("Titane") - filmul care a câştigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes în 2021.Cea de-a treia femeie nominalizată la premiul BAFTA pentru regie, din cele şase locuri disponibile într-o categorie dominată în mod tradiţional de către bărbaţi, este Audrey Diwan, cu filmul "Happening". Ceilalţi doi cineaşti care completează această categorie sunt Aleem Khan ("After Love") şi Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car").Producţiile cinematografice nominalizate la categoria "cel mai bun film străin" sunt următoarele: "Drive My Car" (Japonia), "The Hand of God" (Italia), "Madres Paralelas" (Spania), "Petit Maman" (Franţa) şi " The Worst Person in the World " (Novergia).Nominalizările la categoria dedicată celor mai buni actori debutanţi - Rising Star Award, singurul premiu BAFTA votat de către public - au fost anunţate la începutul acestei săptămâni: Ariana DeBose ("West Side Story"), Harris Dickinson ("King's Man"), Lashana Lynch ("No Time To Die"), Millicent Simmonds ("A Quiet Place Part II") şi Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog").Cea de-a 75-a ediţie a galei de decernare a premiilor BAFTA va fi prezentată de actriţa australiană Rebel Wilson şi va avea loc la Royal Albert Hall din Londra pe 13 martie.