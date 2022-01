Emma Thompson angajează un lucrător sexual în ultimul ei film ”Good luck to you, Leo Grande”: ”Este foarte dificil să apari nud la 62 de ani”

Emma Thompson in Good Luck to you, Leo Grande (Sursa Foto: imdb)

''Este probabil cel mai dificil lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată!'', a spus actriţa în vârstă de 62 de ani cu prilejul unei conferinţe de presă online în cadrul festivalului de cinema independent, desfăşurat şi anul acesta tot în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus. Thompson joacă rolul lui Nancy , o văduvă și fostă profesoară care, după o viață de relații conjugale nesatifăcătoare cu unicul bărbat din viața ei (răposatul soț) a decis să plătească pentru serviciile sexuale ale unui tânăr, întâlnirea având loc într-o după-amiază liniștită, într-o cameră de hotel.''Este foarte dificil să apari nud la 62 de ani'' pe ecran, a explicat actriţa, premiată de două ori cu Oscar, şi care, în această peliculă, este protagonista mai multor scene intime alături de actorul Daryl McCormack, de 29 de ani, şi se dezbracă în faţa unei oglinzi privindu-şi corpul ''într-o manieră complet relaxată, fără prejudecăţi''.În această scenă, personajul meu ''nu-şi ascunde abdomenul, nu se întoarce, nu încearcă să modifice ceea ce vede'', a explicat Emma Thompson, evocând ''exigenţele imposibile'' impuse femeilor de a se opune îmbătrânirii propriului corp, considerat tabu pe ecran.''Este marea tragedie a corpului feminin în secolul al XX-lea şi al XXI-lea. Şi este un discurs pe care trebuie neapărat să-l schimbăm'', a subliniat actriţa.Sâmbătă, în cadrul Sundance, a fost de asemenea prezentat în avanpremieră documentarul în patru părţi ''We need to talk about Cosby''.Miniseria, difuzată pe Showtime începând din 30 ianuarie, documentează ruptura dintre imaginea simpatică a lui Bill Cosby, supranumit ''tatăl Americii'', şi acuzaţiile de agresiuni sexuale formulate împotriva sa.''Sharp Stick'', filmul creatoarei serialului ''Girls'', Lena Dunham, a fost de asemenea prezentat sâmbătă în premieră la Sundance, festival care îşi va închide porţile pe 30 ianuarie. (Surse: AFP, Agerpres, Guardian)