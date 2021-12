Jean-Marc Vallée, regizorul „Dallas Buyers Club” și „Big Little Lies”, a murit la vârsta de 58 de ani

Opera cinematografică a lui Jean-Marc Vallée

Regizorul canadian, „un artist adevărat”

Jean-Marc Vallée, regizorul filmului „Dallas Buyers Club” şi al serialului HBO „Big Little Lies”, apreciat pentru stilul său natural cu ajutorul căruia reuşea să transforme poveşti adevărate în producţii recompensate cu premii de mare prestigiu, a murit la vârsta de 58 de ani, anunță CNN , citat de Agerpres.Celebrul regizor canadian a fost găsit decedat duminică în cabana lui de la periferia oraşului Quebec, capitala provinciei omonime. Decesul cineastului a fost confirmat de agentul lui de presă, Bumble Ward, care a dezvăluit duminică într-un e-mail că moartea lui Jean-Marc Vallée s-a produs în mod neaşteptat.Deocamdată nu este cunoscută cauza decesului.Jean-Marc Vallée a regizat filmul Dallas Buyers Club, cu Matthew McConaughey în rolul principal, în anul 2013. Acel lungmetraj a câştigat trei premii Oscar, inclusiv la categoriile „cel mai bun actor în rol principal” (Matthew McConaughey) şi „cel mai bun actor în rol secundar” (Jared Leto), şi a fost nominalizat la alte trei categorii, inclusiv pentru cel mai bun montaj (Jean-Marc Vallée).În anul următor, cineastul canadian a regizat filmul Wild , care le-a adus actriţelor Reese Witherspoon şi Laura Dern nominalizări la premiile Oscarur pentru rol principal şi pentru rol secundar.Talentul regizorului Jean-Marc Vallée nu s-a limitat însă doar la marele ecran. Cineastul s-a remarcat şi în televiziune, regizând o producţie de mare succes a postului HBO, Big Little Lies , cu Nicole Kidman şi Reese Witherspoon.Acel serial, ce prezintă o poveste despre violenţa şi clasele sociale din oraşul californian Monterey, a câştigat mai multe premii Primetime Emmy şi un trofeu din partea Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild of America - DGA).Jean-Marc Vallée a regizat apoi un alt serial de succes produs de HBO, Sharp Objects , despre viaţa locuitorilor dintr-un mic oraş din Missouri. Acel serial a primit opt nominalizări la premiile Primetime Emmy.Într-un interviu acordat pentru The New York Times în anul 2018, cineastul canadian a dezvăluit că prin activitatea lui de regizor încearcă să dezvăluie defectele şi imperfecţiunile naturii umane.„Ştiu că există impresia că eu sunt atras de astfel de poveşti şi de personaje marginale. Însă umanitatea, acea frumoasă umanitate, este una întunecată”.Jean-Marc Vallée s-a născut în oraşul Montreal pe 9 martie 1963. A studiat artele cinematografice la College Ahuntsic şi la Universitatea Quebec din Montreal. Cineastul avea doi fii, Alex şi Emile.Într-o declaraţie pentru presă, Nathan Ross, unul dintre partenerii de producţie şi prietenii apropiaţi ai regizorului canadian, a spus că Jean-Marc Vallée era „un artist adevărat”, care a apărat „creativitatea, autenticitatea şi curajul de a încerca lucruri diferite”.