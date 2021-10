Netflix aduce o modificare majoră modului în care măsoară popularitatea filmelor și serialelor sale / Martin Scorsese, principalul câștigător

Clasamentul Netflix

Netflix a anunțat marți că va începe să înregistreze în curând vizualizările în funcție de numărul de ore de vizionare a unui anumit serial sau film.Deși această modificare ne va oferi o idee cu privire la cele mai populare spectacole difuzate de Netflix, ea a dus de asemenea la un tabel neașteptat de hilar.Timp de ani de zile gigantul american de streaming nu a oferit nicio informație cu privire la numărul de persoane care au început să se uite la un film sau serial. Apoi a început să anunțe câți din utilizatorii săi s-au uitat la cel puțin 70% dintr-un film sau serial.Însă în prezent numără o „vizualizare” când un utilizator al unui cont se uită la doar minute sau mai mult dintr-un spectacol.Potrivit Netflix noul indicator este proiectat să reflecte mai bine vizualizările repetate, și nu să numere doar fiecare cont o singură dată.De exemplu, sistemul vechi ar favoriza un spectacol care a atras multe vizualizări unice, ca de exemplu miniseria Tiger King . Însă noul indicator favorizează timpul dedicat unui serial sau film precum 13 Reasons Why Poate sună complicat dar majoritatea titlurilor din vechiul top 10 al Netflix sunt încă prezente și în cel realizat după noul indicator. Însă avem și câteva noutăți amuzante.De exemplu, The Irishman , filmul cu mafioți al lui Martin Scorsese, a devenit acum al treilea cel mai vizionat film din istoria Netflix deși în vechiul clasament nu a prins nici măcar primele 10 poziții.Cu alte cuvinte, filmul notoriu de lung a fost atât de lung încât a prins un loc în top exclusiv datorită acestui lucru.Situația e și puțin ironică ținând cont că Scorsese a fost în trecut un critic vocal al platformelor de streaming, deși face în continuare filme pentru ele.Regizorul legendar a afirmat că valul de conținut de pe aceste platforme și însăși eticheta de „conținut” duce la devalorizarea artei cinematografice și îngroapă filme cu adevărat extraordinare.În celălalt capăt al spectrului se află un alt spectacol de pe noua listă a Netflix: The Kissing Booth 2 , o comedie romantică pentru adolescenți.Dacă pentru The Irishman durata de 3 ore și jumătate este motivul pentru care a urcat vertiginos în noul clasament, The Kissing Booth 2 durează doar două ore și 14 minute (destul de lung totuși), ceea ce înseamnă că foarte probabil acesta a prins topul datorită utilizatorilor care s-au uitat de mai multe ori la el.Netflix a anunțat de asemenea marți că „Squid Game” a fost văzut de 142 de milioane de utilizatori de la lansarea sa pe 17 septembrie, serialul sud-coreean consolidându-și poziția de cel mai popular spectacol din istoria gigantului de streaming.