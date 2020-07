Lemn, filmul care vorbește despre tăierile ilegale de păduri și comerțul cu lemn, în premieră națională la TIFF 2020

LEMN , documentarul semnat de Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst și Ebba Sinzinger despre lemnul care dispare constant din păduri și despre oamenii care trăiesc din comerțul cu lemn, va avea premiera națională în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (31 iulie - 9 august).





Filmul urmărește investigațiile desfășurate în România, Peru, Rusia și China de Alexander Von Bismarck, stră-strănepot al cancelarului Bismark și fost membru în Marina Americană, activist și șef al Environmental Investigation Agency din Washington DC, care reușește să urmărească, sub acoperire, mașinațiunile comerțului internațional cu lemn. Scopul lui principal este acela de a promova o schimbare în conștiința societății politice și civile, ajutând la crearea un nou cod de conduită pentru economia globală și consumatorii din lumea întreagă. LEMN vorbește despre corupție, politică și indiferența autorităților, dar și despre așa-zisele sisteme de control și felul în care aceste sisteme pot preveni situații în care interesele unor indivizi devin mai importante decât interesul comunității.







România este una dintre țările cu cele mai mai rezerve forestiere. În ultimii 20 de ani, acestea au fost substanțial reduse, fără nicio reacție din partea autorităților. Țara noastră nu este, însă, un caz izolat. Pentru regizoarele și producătoarele Monica Lăzurean-Gorgan, Ebba Sinzinger și Michaela Kirst, acest subiect a dus la o colaborare specială: realizarea unui film care și-a propus să facă lumină asupra investigațiilor importante ale activiștilor. Regizoarea și producătoarea Monica Lăzurean-Gorgan a semnalat în urmă cu aproximativ șapte ani ONG-ului american Environmental Investigation Agency (EIA) problema tăierilor ilegale de lemn din România. Insistența ei l-a adus în România pe Alexander von Bismarck, directorul EIA. Monica a participat activ, timp de mai mulți ani, la documentarea activiștilor de mediu de la EIA în România, filmând alături de echipele din Austria și Germania.





„Mi-am dorit să înțeleg și să documentez o muncă importantă, aceea a luptei împotriva tăierilor abuzive și ilegale de lemn. Numeroase afaceri locale legale au dat faliment în încercarea de a ține pasul cu companiile străine care au venit în România. O mulțime de activiști au tras semnale de alarmă asupra comerțului ilegal cu lemn. Prin intermediul acestui proiect documentar, Alexander von Bismarck a venit prima dată în România și de atunci echipa lui luptă împotriva tăierilor abuzive sau ilegale de la noi din țară. După realizarea acestui film s-au schimbat multe lucruri. Spre exemplu, Bogdan Micu, unul dintre activiștii din film, a făcut consultanță pentru Ministerul Mediului și a contribuit activ la realizarea unui sistem de monitorizare a traseului masei lemnoase.”, menționează Monica Lăzurean-Gorgan, co-regizoarea și unul din producătorii filmului.

Filmul este o coproducție cu Austria și Germania prin 4 Proof Film (România), WildArt Film (Austria) și Film Tank (Germania). Documentarul LEMN este susținut de Centrul Național al Cinematografiei, Creative Media, Eurimages, Institutul de Film Austriac, Fondul de Film din Viena, Televiziunea ORF, Fondul de Film din Hamburg și Medienboard Berlin.

Monica Lăzurean-Gorgan (România) este producătoare și regizoare de film. A regizat documentarele de lungmetraj „Dacii liberi” (2018), „Doar o răsuflare” (2016) și „Votul meu” (2011). Monica a produs, co-produs sau a fost producător delegat pentru mai multe lungmetraje de ficțiune și documentare care au fost selectate și premiate la Sundance, Berlinale, Locarno etc („Acasă”, „Doar o răsuflare”, „Chuck Norris vs. Communism”, „Domestic”, „Colivia”, „Timebox”).





„Doar o răsuflare”, documentar de lungmetraj în regia Monicăi Lăzurean-Gorgan, a fost premiat la Sarajevo IFF în 2016 cu Premiul pentru cel mai bun film documentar. De asemenea, pentru acest film Monica a primit premiul Gopo pentru Cel mai bun film documentar românesc în 2017, premiul pentru Cel mai bun film documentar la LET’S CEE Film Festival din Austria în 2017 și premiul pentru Cel mai bun film documentar românesc în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar ASTRA de la Sibiu în 2016.





Michaela Kirst (Germania) este regizoare și producătoare. A regizat documentarul „Brown Babies” (2011) și este co-regizor al filmelor „Champions of the Drum and Bell” (2014) și „Jesus, I Love You” (2008). În prezent, lucrează frecvent cu televiziuni precum ARTE și ZDF.





Ebba Sinzinger (Austria) este producătoare și regizoare. A semnat regia filmelor „Daydream Nation" (2000), „Chargaff" (1996) și este producător al documentarelor „Refugee Lullaby" (2019) și „The Forgotten Space" (2010).

Environmental Investigation Agency este o organizație non-guvernamentală din SUA care inițiază investigații în legătură cu problemele de mediu. Informațiile, datele și dovezile colectate sunt predate autorităților din țările în care sunt derulate investigațiile. A fost una dintre organizațiile care a jucat un rol cheie în interzicerea la nivelul legislației americane a importului de lemn cu proveniență neclară.

