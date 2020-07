Premiere românești, filme premiate și masterclass-uri online, la Festivalul Ceau, Cinema!

Avanpremiera celui mai nou documentar al regizorului Florin Iepan, „Păr” (2020), proiecții cu cel mai premiat film francez al ultimului an, „Mizerabilii” (2019), și cu cel mai cunoscut film maghiar interzis în timpul comunismului, „Martorul” (1969), precum și masterclass-uri online cu trei cineaști români fac parte din programul ediției limitate din acest an ade la Timișoara.Programul integral este disponibil pe site-ul ceaucinema.ro, precum şi pe pagina de Facebook a festivalului, iar biletele pot fi deja achiziţionate online, pe iabilet.ro Festivalul va avea loc între 16 şi 19 iulie, într-o ediţie limitată, exclusiv în aer liber, la Grădina de Vară „Capitol”, în fostul cinematograf „Arta” și în curtea Institutului Francez, cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie și de distanțare impuse de autorităţi.Prezentat în avanpremieră la Ceau, Cinema!, „Păr” (2020), cel mai recent documentar al regizorului timișorean Florin Iepan, vorbește despre „rezistența prin păr”, una dintre cele mai interesante forme de manifestare a opoziției individului față de regimul național comunist din România. Prin intermediul unor materiale de arhivă realizate de cineaști amatori sunt aduse în prim-plan o parte dintre figurile emblematice ale boemei artistice din Timișoara și Arad. „Păr” face parte dintr-o serie de proiecte comune realizate în ultimii ani de către regizorul Florin Iepan împreună cu editorul de imagine Călin Meda. Ambii vor fi prezenţi la proiecție pentru o discuție cu publicul.Un alt documentar proiectat în premieră la festival, în secțiunea Filme Bănățene, este „Eugeniu, prinţul nostru cel de toate zilele” (2019), realizat de asemenea de Florin Iepan şi Călin Meda. Cei doi cineaști pornesc pe urmele celebrului Eugeniu de Savoya în Timișoara și Viena.Tot în cadrul secțiunii Filme Bănățene va putea fi văzut pentru prima dată în România și scurtmetrajul documentar „Jurnalul meu de România” (2019), de Carmen Lidia Vidu. Filmul o are în centru pe actrița timișoreană Daniela Török, care vorbește despre experiența trăită la Revoluție, despre discriminarea sexuală, despre abuzul emoțional și psihologic, precum și despre relația cu părinții, cu sportul și cu munca ei. Proiecția va avea loc în prezența protagonistei.Pentru că tema ediției din acest an este comedia, am inclus în program una dintre cele mai cunoscute satire clasice la adresa comunismului ale cinematografiei maghiare, „Martorul” (1969), de Péter Bacsó, prezentată în versiune necenzurată restaurată, cu sprijinul Institutului Balassi – Institutul Cultural Maghiar din Bucureşti.Într-o proiecție specială va putea fi văzut și „Mizerabilii” (2019), de Ladj Ly, cel mai premiat film francez al ultimului an. Inspirat din revoltele anului 2005 din Paris, declanșate de moartea a doi tineri în timpul unui raid al forțelor de ordine, filmul prezintă o perspectivă provocatoare a sărăciei și violențelor de la periferia Parisului, locul în care regizorul Ladj Ly a crescut. „Mizerabilii” a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film străin și a câștigat premiul juriului la Cannes și trofeul pentru cel mai bun film la Premile César.În afara proiecțiilor, Ceau, Cinema! propune în acest an și o secţiune de trei discuții online cu cineaști români, sprijinită de Consiliul Judeţean Timiş. Invitații masterclass-urilor vor fi regizorul Adrian Sitaru, scenaristul Alex Baciu și actrița Maria Popistașu.În plus, în timpul festivalului va avea loc o dezbatere despre starea criticii de film, pornind de la volumul recent apărut „Viața, moartea și iar viața criticii de film”, de Andrei Gorzo, care va fi prezent la Timișoara și căruia i se vor alătura la discuție Adina Baya, Andrea Reisz și Ionuț Mareș. Disponibilă de asemenea online, lansarea este organizată de Asociația Culturală Contrasens, în parteneriat cu Ceau, Cinema! și Librăria „La Două Bufnițe”, și face parte din programul „The Other Europe’s Cinema”.Cu sprijinul Asociației Culturale Contrasens se va desfășura și atelierul de educație pentru tineri Ceau, Cineva!. Participanții vor asista la trei întâlniri interactive cu regizoarea Ivana Mladenović și cu criticii Andrei Gorzo și Ionuț Mareș, care vor vorbi despre cum se face un film, cum se scrie despre film și, respectiv, cum privim un film. Înscrierile se pot face pe site-ul festivalului până la 10 iulie.Așa cum am anunțat deja, ediția limitată din acest an va fi deschisă cu proiecția în premieră la Timișoara a filmului „Ivana cea Groaznică”, urmată de o discuție cu regizoarea Ivana Mladenović. Proiecția este susținută de Conceptual Lab by Theo Nissim.De asemenea, comediile „Enormă” (2019), de Sophie Letourneur, prezentată în premieră în România, şi „Paradisul, probabil” (2019), de Elia Suleiman, premiată la Cannes, precum și animația „Călătoria fantastică a Maronei” (2019), de Anca Damian, vor putea fi văzute la Ceau, Cinema! în cadrul „Zilelor Filmului de Umor à la française”, organizate împreună cu Institutul Francez din Timişoara.Ajuns la ediţia a şaptea, Ceau, Cinema! este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Marele Ecran şi Asociaţia Pelicula Culturală.