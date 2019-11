Filme cu tematici sociale si politice, in sectiunea YOUTH, adresata tinerilor, la KINOdiseea, editia XI

Timp de zece ani, KINOdiseea a adus in atentia publicului bucurestean filme in premiera in Europa de Sud-Est sau Romania, cele mai noi filme pentru copii, apreciate de publicul international si de criticii de film din intreaga lume, premiate la festivaluri internationale precum Berlin sau Sundance, productii cu tematici educative si sociale care nu intra in reteaua de distributie clasica.





Anul acesta, sectiunea de lungmetraje pentru adolescenti si cinefili – KINOdiseea YOUTH, aduce in premiera nationala 4 filme de lungmetraj si un calup de scurtmetraje, dedicate tinerilor de peste 15 ani:





FLOAT LIKE A BUTTERFLY/ Zboara ca un future (Irlanda), 10 noiembrie, ora 19:00, de la producatorii filmelor Once si Sing Street, in regia lui Carmel Winters, film castigator al premiului FIPRESCI la Festivalul de Film de la Toronto si al Premiului Publicului la Cork IFF.









GIANT LITTLE ONES (Canada), 11 noiembrie, ora 19:00, in regia lui Keith Behrmann, film aflat in competitie la Toronto International Film Festival, castigator al Premiului Publicului si al Dragon Award la Göteborg Film Festival, castigator al premiului pentru Cel mai bun film pentru adolescenti la Zlin Film Festival.





Sinopsis: Franky Winter (Josh Wiggins) si Ballas Kohl (Darren Mann) au fost cei mai buni prieteni inca din copilarie. Franky si Ballas traiesc vietile perfecte de adolescenti – asta pana la petrecerea aniversara de 17 ani a lui Franky, cand cei doi sunt implicati intr-un incident neasteptat care le schimba vietile pentru totdeauna. Giant Little Ones este o poveste emotionanta si intima despre maturizare, prietenie, descoperirea de sine si forta dragostei fara etichete. (16+)





ROCKS (UK), 10 noiembrie, ora 17:00, in regia lui Sarah Gavron, autoarea filmului Suffragette. Rocks s-a aflat in competitie la Toronto International Film Festival, Busan IFF, BFI London Film Festival, castigator al SIGNIS Award la San Sebastián IFF.









BROKEN MIRRORS/ Oglinzi sparte (Israel), 12 noiembrie, ora 19:00 - in regia lui Aviad Givon, Imri Matalon, castigator al Premiului Juriului la Festival du Cinéma Israelién de Montréal





Sinopsis: Umbrita de un tata strict, militar, care aplica metode severe de pedeapsa ca forma de disciplina, Ariella (17 ani) comite o greseala grava pentru care tatal ei nu vrea sa o traga la raspundere. Cautand o forma de a se autopedepsi, Ariella porneste intr-o calatorie intunecata in care va descoperi un secret din trecutul tatalui ei, lucru care va conduce la o confruntare intre cei doi. (16+)

Calupul de scurtmetraje PYXIS va fi proiectat pe 9 noiembrie, la ora 11:00 si reuneste cele mai bune scurtmetraje adresate tinerilor de peste 15 ani. Selectia cuprinde filme scurte realizate in Africa de Sud, Rusia, Iran, Australia, Romania, etc.









KINOdiseea, editia a XI-a, va avea loc la Bucuresti, intre 8 si 13 noiembrie, la Cinema Gloria, Cinema Eforie, Teatrul Apollo 111, Happy Cinema si Muzeul Antipa - Sala Multimedia. Proiectiile din competitia KINOdiseea YOUTH vor avea loc la Teatrul Apollo 111, intre 9 si 12 noiembrie.





Sinopsis: Avand loc in 1960, aceasta poveste insufletita despre dragostea de fiica si libertatea personala urmareste parcursul unei nomade irlandeze cu un talent pentru box. Incurajata de la o varsta frageda de catre afectiunea tatalui ei pentru Muhammad Ali, Frances (Hazel Doupe) are pasiunea si disciplina necesare pentru a deveni o luptatoare fantastica – asta daca oamenii din jur si-ar depasi prejudecatile in ceea ce priveste genul ei. (14+)Sinopsis: Rocks (15) este o adolescenta cu vise mari in ceea ce priveste viitorul ei, prietenii ei loiali si un fratior de 7 ani (Emmanuel), adorabil dar neastamparat. Lumea ei Rocks se rastoarna cu susul in jos atunci cand revine de la scoala si descopera ca mama ei a plecat, lasandu-i niste bani si o scrisoare in care spune ca isi exprima regretul. Hotarata sa ramana langa fratele ei si sa evite ca acestia sa fie luati in custodia statului, Rocks pleaca de acasa si se ascunde. Pe masura ce traiul devine tot mai anevoios iar secretul ei, tot mai greu de ascuns, Rocks incepe sa ii indeparteze de langa ea pe aceia care o iubesc iar prieteniile ei incep sa se fractureze. (15+)O alta sectiune care reprezinta interes pentru tineri este Retrospectiva MARVEL, organizata pentru a-l omagia pe Stan Lee, creatorul personajelor Marvel. La cea de-a XI-a editie KINOdiseea, fanii indragitei francize vor avea ocazia sa urmareasca, la Cinemateca Eforie, 4 dintre cele mai apreciate filme din serie – primul film X-MEN (2000), in regia lui Bryan Singer, IRON-MAN (2008), in regia lui Jon Favreau, primul film SPIDER MAN (2002), r. Sam Raimi si THE AVENGERS (2012), r. Joss Whedon.Mai multe detalii despre filmele din competitie si programul festivalului sunt disponibile pe site-ul http://www.kinodiseea.ro/ Biletele la filme pot fi achizitionate de pe https://eventbook.ro/event/kinodiseea