Filme de aur și invitați speciali pe final de Les Films de Cannes a Bucarest

Filmele câștigătoare vor fi premiate în cadrul ceremoniei de închidere a festivalului, ce va avea loc duminică seara, de la ora 20:30, al Cinema PRO – când se vor acorda și premiile pentru cele mai bune filme românești din secțiunile Work in progres și Avanpremierele Toamnei, precum și premiile pentru câștigătorii din secțiunile Filmminute și Write a screenplay for.





Al doilea weekend din Les Films de Cannes à Bucarest programează zile pline de ateliere și proiecții, printre care nu mai puțin de 10 filme câștigătoare de mari premii în festivaluri - deopotrivă premiere ale unor filme care pot fi văzute doar în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, dar și reluări ale celor mai apreciate filme proiectate deja. La cererea publicului va avea loc o proiecție suplimentară cu The Ligthhouse, film avându-i în distribuție pe Robert Pattison și Willem Defoe., spectatorii pot vedea filme de Xavier Dolan, Michael Haneke, Jim Jarmusch, Marco Bellocchio, Bruno Dumont, Arnaud Desplechin sau Céline Sciamma - dar și o selecție de scurt-metraje realizate de foști studenți ai școlii de film La Fémis din Franța. Filmele vor fi introduse de Julie Tingaud, Director de Dezvoltare și Formare Profesională, în cadrul La FémisIncepând cu ora 16:30, la Cinema Elvire Popesco, are loc atelierul Cum citim un scenariu?, în care Cristian Mungiu dar și publicul vor intra în dialog cu Jacques Akchoti, profesor de scenaristică și regie la La Femis și cu Nicolas Livecchi, lector profesionist de scenarii de cinema și formate de televiziune pentru Why Not Productions (Franța). Dialogul se axează pe o întrebare importantă pentru industria de film, întotdeana și peste tot: cine sunt cei care citesc scenariile și decid finanțarea lor, fie în instituții de stat sau în companii private? Ce pregătire trebuie să aibă ei și ce calități trebuie să aibă scenariile? Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.Tot vineri, spectatorii se pot întâlni cu Radu Muntean și Alex Baciu cu ocazia proiecției filmului Hîrtia va fi albastră, în secțiunea: România. 30 de ani mai târziu., publicul este invitat să vadă cele două filme care au câștigat ex-aequo Premiul Juriului la Cannes anul acesta, ambele în prezența realizatorilor. La Cinema PRO, de la ora 18:00, Juliano Dornelles va introduce filmul Bacurau și va rămâne la final pentru o discuție cu publicul, iar de la ora 20:00, la Cinema Elvire Popesco, Ladj Ly va fi prezent la premiera pe marile ecrane a filmului său Les Miserables.Tot sâmbătă este și Ziua de Aur a Les Films de Cannes à Bucarest, prezentată, ca în fiecare an, de Renault, zi în care pot fi vazute la Cinema Elvire Popesco, trei filme câștigătoarele Palme d’Or, Ours d’Or si Camera d’Or din acest an.De la ora 12.00 avem câștigătorul Ursului de Aur la Berlin, Synonymes, de Nadav Lapid. Synonymes spune povestea lui Yoav, un tânăr israelian care aterizează la Paris cu speranța că Franța și limba franceză îl vor salva de nebunia din țara sa. „Lapid ne livrează o declamaţie profund personală sub forma unei drame sălbatice şi nesăbuite”, citim pe New Yorker, în timp ce Hollywood Reporter descrie filmul ca fiind „intens, febril, dezlănţuit, dement, aiuritor, implacabil, impresionant”. Lista de atribute continuă și pe Indiewire, care vede Synonymes ca „uluitor, înnebunitor, sclipitor, hilar, încăpăţânat şi, finalmente, de neratat.”Camera d'Or-ul se acordă celui mai bun prim film din toate secțiunile de la Cannes. În acest an, premiul a fost acordat filmului Nuestras Madres, de César Diaz care a primit și Premiul SACD în cadrul Semaine de la Critique. La Cannes, Screen International l-a prezentat drept: „o poveste captivantă şi demnă, profund umană, despre efectele unui război civil puţin cunoscut din Guatemala, din anii '80, aşa cum au fost resimţite de femeile din ţară”. Proiectia are loc de la ora 15:00 la Cinema Elvire Popesco.Seria de filme de aur se încheie, de la ora 17:00, cu câștigătorul Palme d’Or de anul acesta. Parasite, în regia lui Bong Joon Ho, „capodopera spre care autorul s-a îndreptat întreaga sa carieră”. Filmul a fost lansat de curând în cinematografele din Franţa și a adunat aproape doua milioane de spectatori, devenind deja filmul câştigător al unui Palme d’Or cu cele mai mari încasări din istorie. O a treia proiecție cu Parasite va avea loc pentru publicul bucureștean duminică 27 octombrie, la Sala Auditorium a MNAR.La Q&A-ul de după proiecţia filmului din 20 octombrie, Bong Joon Ho a povestit despre felul în care a trebuit să construiască întreaga scenografie a filmului, atât casa modernă şi grădina familiei bogate, cât şi pe cea a săracilor şi împrejurimile acesteia, amplasate într-o piscină gigantică pe care a inundat-o mai târziu. „Aşa cum apa nu poate curge de jos în sus, tot aşa şi săracii din filmul meu se scufundă mai mult şi mai mult şi aspiraţiile lor de ascensiune socială sunt sortite eşecului.” Disoluţia familiei, la început unită şi fericită, deşi pauperă, este reflectată şi de degradarea comunicării de la sms-uri, la „sălbaticul” cod morse., pot fi văzute în premieră și în exclusivite filmele Chicuarotes, de Gael Garcia Bernal și Frankie, cu Isabelle Hupert și Marisa Tomei, însă mai înainte publicul va fi invitat la Cinema Muzeul Țăranului, de la ora 15:30, să vadă scurtmetrajele de un minut realizate de tinerii participanți ai programului Une minute de vie, une minute de cinema, care a avut loc în șase licee din București, sub supervizarea a șase cineaști.În țară, Les Films de Cannes à Brașov continuă, până pe 27 octombrie la Cinema One, cu o selecție din marile premii de la Cannes, dar și invitați speciali. Iar Les Films de Cannes à Arad ia startul astăzi, la Cinema Arta, unde timp de trei zile se vor vedea filme din secelția principală a festivalului de pe croazetă.Biletele, în valoare de 20 de lei, se pot achiziționa de la sălile Cinema Pro, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Muzeul Național de Artă al României - Sala Auditorium. La Cinemateca Union biletele costă 10 lei sau 8, 5, 3 lei pentru posesorii de abonamente. De retinut că pentru fiecare proiecție un număr de până la 20 de locuri vor fi puse în vânzare exclusiv în locații cu 15 minute înainte de începerea proiecției.Biletele se achiziționează de pe Eventbook.ro, de la sediul Eventbook din Strada Actor Ion Brezoianu 21, din rețeaua Eventbook și de la casieriile cinematografelor Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului și Cinemateca Union.