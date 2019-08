​"LA GOMERA", propunerea României pentru o nominalizare la Oscar 2020

„La Gomera”, filmul regizat de Corneliu Porumboiu, a fost desemnat propunerea României pentru o nominalizare la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar 2020.Pelicula, cu Vlad Ivanov în rol principal, care a avut premiera mondială la Festivalul de la Cannes, unde a fost selectată în competiție, a primit majoritatea voturilor în ședința Comitetului de Selecție Anuală a Filmului Românesc pentru participarea la secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar acordate de Academia Americană de Film.Comitetul din acest an, numit prin Hotărâre a Consiliului de Administrație al Centrului Național al Cinematografiei, a fost format din: Dana Duma (critic de film), Ionuț Mareș (critic de film), Irina Trocan (critic de film), Iulia Blaga (critic de film), Cristina Corciovescu (critic de film), Mihai Chirilov (director artistic TIFF).Filmele eligibile au fost cele care, potrivit regulamentului premiilor Oscar, au avut sau vor avea premiera între 1 octombrie 2018 și 30 septembrie 2019 și ai căror producători și-au exprimat opțiunea de a participa la această preselecție. În acest an comitetul a avut de ales dintre 5 lungmetraje înscrise și declarate eligibile.Academia Americană de Film a decis, în aprilie 2019, să schimbe denumirea categoriei „cel mai bun film într-o limbă străină” în „cel mai bun lungmetraj internaţional” (Best International Feature Film), deoarece „reprezintă mai bine această categorie şi promovează o viziune pozitivă şi cuprinzătoare a creaţiei şi artei cinematografice ca experienţă universală”.„La Gomera” va avea premiera în cinematografele românești pe 13 septembrie 2019, fiind distribuit de Ro Image și 42 KM FILM.„La Gomera”, al cincilea lungmetraj regizat de Corneliu Porumboiu, a intrat în cursa și pentru nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film („Oscarurile Europene”).Este prima producţie semnată de Porumboiu care a fost filmată şi în afara României, în Spania și Singapore. Din distribuție mai fac parte Catrinel Marlon (Menghia), Rodica Lazăr, Sabin Țambrea, Julieta Szönyi, George Piștereanu, István Teglas, Agustí Villaronga, Cristóbal Pinto şi Antonio Buíl.Vlad Ivanov este Cristi, un poliţist român corupt implicat într-o afacere de 30 de milioane de euro cu mafia. El ajunge în insula La Gomera (Spania) pentru a învăţa „El Silbo”, un limbaj fluierat folosit de localnici. Limbajul codat îl va ajuta să-l elibereze pe Zsolt (Țambrea), un traficant aflat în arest la Bucureşti şi singurul din bandă care ştie unde sunt ascunşi banii.„La Gomera” este scris şi regizat de Corneliu Porumboiu, iar imaginea este semnată de Tudor Mircea. Scenografia a fost realizată de Simona Pădureţu, designer de costume a fost Dana Păpăruz, iar Arantxa Etcheverria Porumboiu a fost responsabilă cu direcţia artistică.„La Gomera” este o producţie 42 KM FILM în coproducție cu Les Films du Worso (Franţa) și Komplizen Film (Germania). Lungmetrajul a fost realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi Eurimages, Arte France Cinéma, Film i Väst, Filmgate Films (Suedia) și Studioul de Creație Cinematografică al Ministerului Culturii, în asociere cu MK2 Films, Arte France și WDR. Producători sunt Marcela Mîndru (Ursu) şi Patricia Poienaru. Coproducători sunt Sylvie Pialat, Benoît Quainon, Janine Jackowski, Jonas Dornbach şi Maren Ade, alături de Sean Wheelan, Anthony Muir și Peter Possne.Agentul internaţional de vânzări este MK2 Films. Lungmetrajul a fost vândut spre distribuție în 27 de teritorii, între care America de Nord, China, India, America de Sud, Africa de Nord și Centrală, Marea Britanie, Franța și Spania.Cele cinci filme nominalizate Oscar, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, vor fi anunțate pe 13 ianuarie 2020.Cea de-a 92–a ediție a Galei Premiilor Oscar va avea loc pe 9 februarie 2020.