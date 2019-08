Cineaşti români la Sarajevo Film Festival 2019

The Son / Sin (regia Ines Tanović; coproducţie Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, România, Slovenia, Muntenegru) difuzat în deschiderea festivalului în premieră mondială în cadrul competiției de lungmetraj și proiectat după cum urmează: în data de 16 august, ora 21:00, la Raiffeisen Open Air; pe 17 august, ora 21:00, la Open Air Cinema at "Safet Zajko" Center şi tot de la ora 21:00, la International Center of Children and Youth; pe 18 august, ora 21:00, la MMC - Ilidža Cinema; pe 19 august, ora 21:00, la Multiplex Cinema City şi în data de 21 august, ora 22:00, la Multiplex Cinema City.





Ultimul drum spre mare (regia Adi Voicu) difuzat în premieră regională în cadrul competiției de scurtmetraj şi proiectat ca parte din programul Competition Shorts 2 în data de 21 august, ora 13:45, la Teatrul Naţional şi în cadrul Competition Shorts în data de 22 august, ora 18:00, la Art Cinema Kriterion;





Fata de aur (regia Denisa Morariu-Tamas, Adrian Robe) prezentat în premieră mondială în competiţia de documentare şi proiectat pe 19 august, ora 19:00, la Multiplex Cinema City;





Palace for the People (regia Boris Missirkov, Georgi Bogdanov; coproducţie Bulgaria, România, Germania) prezentat în premieră regională în cadrul competiției de documentare şi proiectat pe 17 august, ora 21:00, la Multiplex Cinema City;





Dumnezeu Mama (regia Mihai Ghiță) difuzat în premieră internaţională în cadrul competiției de film studenţesc şi proiectat ca parte din programul Competition Student 1 în data de 17 august, ora 11:30, la Art Cinema Kriterion şi în data de 20 august, ora 09.30, la Art Cinema Kriterion;

Cea de-a 25-a ediţie a Sarajevo Film Festival se desfăşoară în perioada 16-23 august 2019. Organizat sub motto-ul „Sarajevo mon amour“, festivalul prezintă 11 producţii şi coproducţii cinematografice româneşti, dintre care nouă filme sunt incluse în programul competițional.Regizorul Cristi Puiu va fi prezent în cadrul programului „Directors Summit“ al Talents Sarajevo, iar la propunerea Ambasadei României în Bosnia şi Herţegovina, organizatorii au acceptat invitarea doamnei Irina Margareta Nistor pentru susţinerea de workshop-uri în cadrul secţiunii dedicate tinerelor talente.Institutul Cultural Român de la Viena este pentru al cincilea an la rând partener al Sarajevo Film Festival, sprijinind prezenţele româneşti la festival.Ediţia aniversară 2019 a Sarajevo Film Festival prezintă următoarele filme româneşti:Heidi (regia Cătălin Mitulescu) difuzat în premieră mondială în cadrul competiției de lungmetraj și proiectat în data de 20 august, ora 09:00 şi ora 19:40, la Teatrul Naţional şi în data de 21 august, ora 17:00, la Multiplex Cinema City;Mo (regia Radu Dragomir) prezentat în premieră internaţională în cadrul competiției de lungmetraj și proiectat în data de 20 august, ora 11:30 şi ora 22:00, la Teatrul Naţional şi în data de 22 august, ora 12:00, la Multiplex Cinema City;Grădina Sovietică (regia Dragoș Turea; coproducţie Moldova, România) difuzat în premieră mondială în cadrul competiției de documentare şi proiectat în data de 18 august, ora 15:00, la Multiplex Cinema City;Cum înalți un zmeu? (regia Loránd Gábor) difuzat în premieră regională în cadrul competiției de film studenţesc şi proiectat ca parte din programul Competition Student 3 în data de 19 august, ora 11:30, la Art Cinema Kriterion şi în data de 22 august, ora 09.30, la Art Cinema Kriterion;La Gomera (regia Corneliu Porumboiu; coproducţie România, Franţa, Germania) prezentat în cadrul secțiunii In Focus și proiectat în data de 20 august, ora 16:00, la Teatrul Naţional;Ivana cea Groaznică (regia Ivana Mladenović, coproducţie România, Serbia) prezentat în cadrul secțiunii In Focus și proiectat în data de 22 august, ora 16:00, la Teatrul Naţional;Potrivit ICR Viena, in afara secţiunilor enumerate mai sus, cineaşti români participă la programele dedicate industriei cinematografice: CineLink, Docu Rough Cut Boutique şi Talents Sarajevo.CineLink Industry facilitează întâlnirea distribuitorilor şi producătorilor cu realizatorii unor filme aflate în stadiul de post-producție, prezentând cele mai promițătoare proiecte regionale.Proiectele cinematografice The Great Adventure (regia şi scenariu Cecilia Șefănescu), Mignon (regia şi scenariu Sofia Georgovassili; coproducţie Grecia, România), Trust (regia Emanuel Pârvu şi scenariu Alexandru Popa, Emanuel Pârvu) şi Victus (regia şi scenariu Andrei Tănase) au fost selectate alături de alte 13 proiecte din Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Franţa, Germania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia şi Ungaria în programul CineLink Co-Production Market (proiecte în dezvoltare).CineLink Work in Progress, secţiune dedicată filmelor aflate în postproducție, cuprinde producţiile Otto The Barbarian (regia Ruxandra Ghițescu; coproducţie România, Belgia) şi Waterfall Ceo (regia Svetoslav Draganov; coproducţie Bulgaria, România.).De asemenea, proiectul documentar Us Against Ourselves (regia Andra Tarara) a fost selectat alături de alte 9 producţii în cadrul Docu Talents from the East. Prezentarea proiectelor are loc în data de 18 august, cele 10 producţii concurând pentru Docu Talent Award, premiu în valoare de 5000 de euro, oferit de Current Time TV.Cea de-a noua ediţie Docu Rough Cut Boutique prezintă printre cele 5 producţii finaliste, proiectul Holy Father (regia Andrei Dăscălescu, producător Anda Ionescu). Acest atelier de dezvoltare a proiectelor de film documentar reuneşte în sesiuni de grup, întâlniri individuale şi sesiuni intense de story editing specialişti din domeniu şi echipele filmelor selectate. Proiectele selectate la Docu Rough Cut Boutique intră în competiţie pentru cinci premii în bani şi sprijin non-financiar pentru post-producţie. În acest an, Docu Rough Cut Boutique este organizat în trei module, primele desfăşurându-se la finalul lunii martie la Budapesta şi în luna iunie la Sofia.Talents Sarajevo se desfășoară pe toată durata festivalului, fiind o platformă regională de întâlnire și pregătire a 64 de artiști aspiranți din lumea filmului, dintre care cinci din România. Iniţiat în 2007 în colaborare cu Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi Berlinale Talents, programul reuneşte participanţi din Europa de Sud-Est şi Caucazul de Sud. Din România au fost selectaţi următorii participanţi: Akbari Tourialay (actor), Mihai Ghiţă (regizor), Ioana Turcan (cineast), Călin Boto (critic) şi regizoarea Andra Stoianovici-Hera pentru secţiunea FILM STAGE STUDIO.Sarajevo Film Festival pune accent pe regiunea Europei Centrale şi de Est, incluzând producţii din Albania, Armenia, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Georgia, Grecia, Kosovo, Macedonia de Nord, Malta, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia şi Ungaria. Publicul poate viziona premiere mondiale, internaţionale sau regionale şi o retrospectivă a celor mai de succes producţii ale anului anterior.Detalii despre festival şi programul proiecţiilor de filme pot fi găsite pe pagina de web a Sarajevo Film Festival: www.sff.ba