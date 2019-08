Universal anulează lansarea filmului "The Hunt", după o polemică în care a intervenit inclusiv președintele Donald Trump

The Hunt

Această satiră ultraviolentă legată de profunda fractură între diferitele clase sociale americane arată elite foarte bogate care urmăresc și ucid, din pur snobism și dispreț, oameni săraci din zonele rurale, bastionul tradițional al Partidului Republican (Wyoming, Mississippi, etc.).













"The Hunt" (Vânătoarea), cu Hilary Swank pe afiș, trebuia să fie lansat în Statele Unite în septembrie.Scenele de violență din trailer, lansat la sfârșitul lui iulie, au stârnit critici, în condițiile în care America a fost îndoliată de două atacuri armate soldate cu 31 de morți sâmbătă, 3 august.Donald Trump a criticat și el acest film care prezintă - de o manieră voluntar exagerată - suporterii săi în calitate de victime ale violențelor gratuite.Trump a denunțat un „Hollywood stângist și rasist” și un „fiilm care încearcă să aprindă focul și să provoace haos", fără a face referire explicită la "The Hunt"."Își creează propria violență și pe urmă aruncă responsabilitatea asupra celorlați. Ei sunt adevărații rasiști și sunt foarte răi pentru țara noastră", a adăugat miliardarul american, el însuși acuzat regulat de rasism."În condițiile în care Universal Pictures a suspendat deja campanie de marketing pentru The Hunt, studioul a decis, după o analiză atentă, să anuleze planurile legate de lansarea filmului", a declarat un purtător de cuvânt al Universal."Susținem realizatorii noștri și contribuim la distribuirea filmelor acestor creatori vizionari și îndrăzneți, ca acest thriller satiric și social, dar înțelegem că nu este momentul potrivit pentru lansarea acestui film", a adăugat el."The Hunt" este regizat de Craig Zobel și scris de Damon Lindelof, scenaristul seriei de succes "Lost".