Articol susținut de Asociația "Salvează o inimă" Joi, 04 Aprilie 2024, 14:13

Smile Media

0

​Pentru un elev eminent de la Liceul Sf. Sava din Capitală statul în bancă a devenit un calvar. O afecțiune gravă a coloanei vertebrale îi provoacă dureri cumplite.

Gabriel Toma Foto: Salveaza o inima

,,Orice mișcare pe care o fac a devenit chinuitoare. Chiar și simplul fapt de a respira îmi provoacă dureri. Nu pot sta foarte mult pe scaun. Din cauza presiunii la care e supusă coloana mea, cu o curbură de 70 de grade, statul în bancă a devenit un coșmar."

La doar 17 ani, Gabriel îndură dureri greu de suportat. Suferința a devenit o stare de normalitate și i-a răpit dreptul de a se bucura de activități normale pentru un adolescent.

,,La școală, încerc să mă integrez în grupul de băieți care se adună în pauze pentru un joc rapid de baschet ori fotbal, dar când se aleg echipele rămân întotdeauna la urmă… Am colegi buni, chiar dacă nu toți înțeleg prin ce trec eu, nici eu nu le spun multe despre starea mea fizică ori emoțională. Am învățat să trăiesc cu durerile mele și să suport restricțiile impuse de boală. În ultimul timp este însă din ce în ce mi greu. Am fost nevoit să renunțat și la înot. Practicam acest sport tocmai pentru a-mi întări mușchii paravertebrali, dar obosesc mult prea repede și nu mai pot rezista fizic în apă."

În ciuda tratamentele, starea de sănătate a tânărului s-a deteriorat rapid. Adolescentul are nevoie de o intervenție chirurgicală complexă la Spitalul Monza din București. Operația, esențială pentru a-i oferi lui Gabriel șansa la o viață normală, implică tehnologie avansată și materiale costisitoare, cum ar fi tije din titan. Intervenția costă peste 24.000 de euro.

,,Prețul este cu mult peste posibilitățile financiare ale familiei mele, care și acum se chinuie să acopere cheltuielile cu tratamentul fratelui meu mai mare, care s-a luptat cu leucemia de la vârstă de 3 ani și jumătate până la 24 de ani. Deși Vlad nu mai este printre noi, părinții trebuie să facă față cheltuielilor din trecut."

Într-o lume plină de incertitudini și obstacole, Gabriel vrea să își îndeplinească visul de a deveni oncolog pediatru. În memoria fratelui său, adolescentul vrea să își dedice viața copiilor care trec prin aceleași suferințe.

,,Pentru ca visul lui Gabriel de a-i ajuta pe ceilalți să devină realitate, trebuie ca noi ceilalți să ne unim în acest moment forțele pentru el. Fiecare donație, mare sau mică, poate schimba cursul vieții acestui tânăr", Vlad Plăcintă, președintele Asociației ,,Salvează o inimă".

Denumire entitate: Asociația "SALVEAZĂ O INIMĂ"

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

Rugămintea organizației este ca donatorii să menționeze la detaliile plății din transferul bancar numele : Gabriel Toma

Articol susținut de Asociația "Salvează o inimă"