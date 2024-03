ESENTIAL Marți, 26 Martie 2024, 11:26

Cluj IT Cluster, cea mai mare și reprezentativă asociație de profil din România, a organizat, în 21 și 22 martie, ediția cu numărul 12 a conferinței sale anuale Cluj Innovation Days (CID). Întregul eveniment a stat sub semnul inovării digitale ca garanție a unui viitor sigur și sustenabil.

Coaliția TechNation România Foto: clujit.ro

La fel ca la edițiile anterioare, conferința a adus în fața publicului o serie întreagă de vorbitori de înaltă ținută, dar și teme foarte interesante și importante, mai ales în contextul actual unde sustenabilitatea și securitatea sunt subiecte tot mai prezente pe agenda marilor organizații publice și private.

Nu mai puțin de 50 de specialiști și invitați de excepție și-au împărtășit experiențele cu o audiență formată din peste 300 de delegați ai mediului de afaceri, academic și de inovare. Au fost abordate teme precum modalitățile cele mai eficiente de finanțare a proiectelor inovative pentru sustenabilitate, găsirea unui drum corect spre sustenabilitate și transformare digitală, oferindu-se, totodată, exemple de inovații digitale verzi, inclusiv cu perspective asupra viitorului României prin sustenabilitate și reziliență bazate pe A.I.

În marja acestui eveniment, Cluj IT Cluster a adus în atenția publicului și inițiativa numită Coaliția TechNation România (Romanian Green Digital Coalition), ca un rezultat direct al proiectului GreenBuild, prin care își propune să continue și să întărească eforturile în ceea ce privește transformarea digitală și verde a economiei românești.

Prin acest proiect s-a pus temelia pentru o rețea verticală în cadrul ecosistemului clusterului (the Green Digital Innovation Network), ​care reunește actori relevanți din mediul de afaceri, precum și părți interesate din mediul academic și administrativ, pentru a conduce pe termen lung la adoptarea inovației digitale în domeniul sustenabilității, prin măsuri specifice precum transferul de competențe și tehnologie, precum și politici publice adecvate.

Așa după cum ne-a declarat Andrei Kelemen, CEO Cluj IT Cluster, misiunea acestei inițiative este aceea de impulsionare a transformării digitale și ecologice în România, prin susținerea inovației, antreprenoriatului și dezvoltării durabile la nivel regional și național în sectorul tehnologic.

”Ne angajăm să facilităm accesul la resurse, cunoștințe și finanțare pentru sectorul privat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Prin colaborări strategice și un ecosistem de sprijin puternic, inițiativa se dedică consolidării unei economii digitale care este sigură, ecologic responsabilă și incluzivă”, spune Andrei Kelemen.

Directorul executiv al Cluj IT susține, totodată, că viziunea clusterului este ca inițiativa să fie un catalizator pentru transformarea digitală și ecologică, promovând o economie inovatoare și durabilă.

”Ne imaginăm o Românie unde tehnologia digitală sprijină sustenabilitatea, iar antreprenorii și companiile mici pot prospera, contribuind la un viitor mai verde și mai echitabil. Prin colaborări strategice și practici de succes care se nasc din acestea, dorim să stabilim un exemplu de urmat, demonstrând că inovația și sustenabilitatea pot merge mână în mână.”De altfel, inițiatorii Romanian Green Digital Coalition au elaborat chiar și un Manifest în mai multe puncte, unde fiecare punct se concentrează pe un aspect esențial al transformării pe care Cluj IT Cluster dorește să o vadă: de la stimularea economiei locale prin inovație în tehnologiile verzi, la îmbunătățirea competențelor tehnice necesare pentru această tranziție.

”Spre exemplu, la punctul unu al Manifestului nostru ridicăm problema unui răspuns la cerințele pieței globale, unde se cunoaște foarte bine că există o cerere în creștere pentru soluții tehnologice sustenabile. În acest sens, România, având deja un sector IT în expansiune rapidă și un potențial neexploatat în domeniul tehnologiilor verzi, poate deveni un jucător regional cheie în domeniu, răspunzând nu doar nevoilor interne, ci și celor internaționale. Un alt punct al Manifestului este cel referitor la acoperirea nevoilor de competențe în domeniu. Aici vorbim despre decalajul între competențele tehnice existente și cele necesare pentru a inova în domeniul tehnologiilor verzi și digitale. Or, platforma poate să devină, în același timp, o sursă și o resursă de formare pentru a ajuta la acoperirea acestui decalaj.”, susține Andrei Kelemen.

Merită să amintim și punctul dedicat stimulării economiei locale, unde platforma își propune promovarea antreprenoriatului și a inovației în tehnologiile verzi care împreună pot stimula în mod hotărât economia românească locală, creând locuri de muncă și susținând dezvoltarea companiilor locale pe o direcție de specializare. Acest lucru este esențial pentru o creștere economică durabilă.

Îmbunătățirea sustenabilității și reducerea impactului ecologic este o altă temă a Manifestului inițiativei, acesta vorbind despre provocările ecologice ale țării noastre, cum ar fi poluarea și gestionarea ineficientă a resurselor. Prin tehnologii verzi, țara poate crește amprenta sa ecologică și poate contribui la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice care ne preocupă din ce în ce mai mult.

Nu în ultimul rând, consolidarea poziției României pe scena globală este un obiectiv al Coaliției TechNation România (Romanian Green Digital Coalition), așa cum ar trebui să fie un obiectiv al oricărui cetățean.

”Investind în tehnologii verzi și digitale, România își poate îmbunătăți imaginea sa internațională și poate deveni un lider în inovație ecologică și digitală. Beneficiile aduse de această inițiativă sunt multiple și tangibile: organizațiile vor avea acces la inovații de ultimă oră în ecologie și digitalizare, îmbunătățind performanța și reducând costurile. În plus, colaborarea între diferite sectoare va crește transparența și va stimula participarea civică.”, a mai spus Andrei Kelemen.

Cea de-a douăsprezecea ediție a conferinței Cluj Innovation Days a reunit la Cluj-Napoca - în 21 și 22 martie - experți de înaltă ținută, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri, ai celui academic și ai unor organizații și asociații reprezentative din domeniu. Prezent la eveniment, primarul Emil Boc a spus că sectorul IT este cel mai important motor de dezvoltare economică al orașului, iar viitorul este cel care merge de la ”Made in Cluj” la ”Invented in Cluj”, o schimbare de paradigmă importantă pentru întreg sectorul de inovare. Și comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean, a lăudat eforturile ecosistemului clujean de inovare și a susținut că, în opinia domniei sale, Clujul este un centru de excelenţă, un hub universitar, un hub de IT şi, nu în ultimul rând, un hub de transport pe reţelele importante europene.

La Cluj Innovation Days au mai fost prezenți Ariana Năstăseanu, manager coordonare programe în cadrul CINEA, Ovidiu Cîmpean, secretar de stat în cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ramona Moldovan din partea Ministerului Energiei, Dragos Cristian-Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, dar și Maria-Manuela Catrina, director adjunct al Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică.

Despre GreenBuild puteți afla mai multe de pe website-ul: https://greenbuild.clujit.ro/greenbuild, proiectul fiind finanțat prin EEA Grants / Norway Grants - granturile Islanda, Liechtenstein, Norvegia.