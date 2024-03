ESENTIAL Vineri, 15 Martie 2024, 13:41

HotNews.ro

14

HotNews.ro, una dintre instituțiile de tradiție ale presei de calitate din România, împreună cu mai multe echipe de jurnaliști independenți, anunță extinderea proiectului și apariția unei noi publicații de sport.

Site-ul HotNews.ro Foto: HotNews.ro

Inițiativa noastră vine după concedierea și plecarea a zeci de voci critice de jurnaliști de la Libertatea și Gazeta Sporturilor și în contextul nevoii reale a societății de o presă puternică și independentă. În acest moment, unul dintre cele mai mari pericole este implicarea politicului în presă, dovadă fiind și dezvăluirile care arată cum unele site-uri și televiziuni de știri sunt finanțate de către partide, din bani publici, în deplină lipsă de transparență. Ca societate, resimțim impactul: scade accesul cetățenilor la informații obiective și sunt protejate interesele celor puternici, nu interesul public.

Ne asumăm un proiect ambițios pentru presa din România. Există pe piață redacții bune, iar fiecare redacție care-și face treaba stă la baza accesului cetățenilor la adevăr. Ca la orice inițiativă, în fața noastră sunt atât necunoscute, cât și speranțe. Vom construi astfel încât să rămânem independenți, să ne protejăm în continuare meseria față de ingerințele în editorial și față de presiunile politice ori comerciale.

Înțelegem să comunicăm transparent că suntem în perioada unui proiect la care muncim, nu în situația unei construcții deja realizate. Împlinirea acestei comunități jurnalistice nu e garantată. Avem mult de lucru și depindem, totodată, de finanțări și de susținerea publicului. Sperăm să se adauge și alte proiecte, la care lucrăm.

Alături de jurnaliștii HotNews.ro, la cele două proiecte enumerate deocamdată se vor alătura, printre alții: Dan Duca, Cristian Andrei, Laurențiu Ungureanu, Simona Voicu, Adrian Cochino, Adelina Mărăcine, Sebastian Pricop (ex Libertatea), Cătălin Tolontan (ex Libertatea și GSP), Dan Udrea, Vlad Nedelea (ex GSP), Alina Mărculescu Matiș, Andrei Luca Popescu (Panorama), Elena Stancu și Cosmin Bumbuț (Teleleu).

Ce ne propunem:

1. Dezvoltarea site-ului de referință HotNews.ro ca să-i onorăm reputația de peste două decenii de echilibru și să îl întărim pe termen lung drept redacție în serviciul public în jurnalismul românesc.

2. Lansarea unei publicații de sport, cu o componentă importantă de investigații / dezvăluiri. Brandul de sport va exista într-un parteneriat consistent cu HotNews.ro. Într-o lume polarizată, sportul este unul dintre puținele domenii care a păstrat puterea coeziunii sociale. Credem că iubitorii sportului românesc merită să fie liber informați.

Suntem ziariști din generații și din instituții de presă diferite, cu experiențe variate. Ne-am reunit în numele independenței profesiei noastre și căutăm o cale pentru ca publicul să aibă acces la informații. 2024 este un an important pentru România. Alegerile libere nu pot exista fără o presă liberă. Fie că participă la alegeri politice sau iau alegeri pentru viața de zi cu zi, oamenii au nevoie de adevăr.

Credem că în anii care vor veni va fi testată structura de rezistență a democrației noastre. De aceea e nevoie de întărirea jurnalismului independent. Ne adresăm românilor care decid că ei înșiși, și nu altcineva, pot rezolva problemele comunității.

Rămânem alături de colegii din redacțiile independente și încercăm să servim publicul, indiferent cât costă și cât durează, fără să renunțăm.