​​Jurnalista Emilia Șercan anunță că a câștigat un proces împotriva Academiei de Poliție după ce reprezentanții Academiei au refuzat să îi ofere copii după referatele tezelor de doctorat susținute în instituția de învățământ, încălcând astfel legea cu privire la accesul la informațiile de interes public. Procesul a durat trei ani, iar în primă instanță Șercan pierduse procesul.

Emilia Sercan Foto: Adi Iacob / HotNews

Emilia Șercan spune că prin decizia de astăzi se demonstrează, încă o dată, faptul că „baletul instituțiilor publice” care nu vor să ofere informații de interes public „nu ține în instanță”.

„Tocmai am câștigat, în mod definitiv, un nou proces pentru acces la informații de interes public deschis împotriva Academiei de Poliție. Dosarul, care s-a încheiat azi cu victorie în instanță, a fost deschis în februarie 2021. A trebuit să aștept, deci, trei ani ca să se ajungă la acest verdict. Speța e una cât se poate de simplă și demonstrează, o dată în plus, că baletul instituțiilor publice, plătite din bani publici, care refuză să răspundă la solicitările de informații, nu ține în instanță”, a scris Șercan pe Facebook.

Jurnalista spune că, în primă fază, a pierdut procesul cu Academia de Poliție.

„Academia de Poliție a refuzat să îmi pună la dispoziție copii după toate referatele depuse de profesorii evaluatori din comisiile de susținere a doctoratelor pentru toate tezele susținute în instituție. În primă fază, am pierdut procesul la Tribunalul București, decizia arătând că judecătoarea nu a făcut diferența între concepte simple precum comisie de îndrumare, comisie de susținere etc. Am câștigat fără emoții la recurs, la Curtea de Apel, care a desființat decizia din fond și a decis rejudecarea cazului”, explică Șercan.

De ce a durat trei ani procesul Șercan - Academia de Poliție

Emilia Șercan spune că procesul nu ar fi durat trei ani dacă unul dintre judecători și-ar fi „făcut treaba cu atenție”.

„Problema este că, din cauza unui judecător care nu și-a făcut treaba cu atenție – pentru că refuz să cred că acea judecătoare era analfabetă funcțional – acest dosar s-a lungit la trei ani.

La rejudecarea dosarului de la Tribunal am câștigat, sentința fiind de această dată excelent motivată. De această dată Academia de Poliție a făcut recurs, însă completul de la Curtea de Apel București, care a judecat astăzi speța, mi-a dat dreptate definitiv și irevocabil”, detaliază jurnalista.

Emilia Șercan spune că acum Academia de Poliție este obligată să îi furnizeze informațiile pe care le-a cerut.

„Academia de Poliție, jalnica fabrică de plagiate a Ministerului de Interne, trebuie să îmi pună acum la dispoziție copii după toate referatele tezelor de doctorat susținute în instituție.

PS. Profit de acest mesaj să le aduc aminte celor de la Academia SRI că mai trebuie să îmi dea și ei niște referate în urma unui proces identic, pierdut acum doi ani. Trimiteți-mi de bună voie referatele ca să nu fiu nevoită să vă trimit, din nou, notificări”, a mai scris Șercan.

Foști șefi de la Academia de Poliție au fost condamnați după ce au șantajat-o pe Emilia Șercan

Fostul rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", Adrian Iacob, şi fostul prorector, Petrică Mihail Marcoc, au fost condamnați definitiv în iulie 2023 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru şantaj, fiind acuzaţi că l-au determinat pe un poliţist de la Academie să-i trimită mesaje de ameninţare cu moartea jurnalistei Emilia Şercan.

Judecătorii instanței supreme au înlăturat însă dispoziția Curții de Apel București prin care Academia de Poliție era obligată, în solidar cu cei doi, la plata de 80.000 de lei daune morale jurnalistei.

