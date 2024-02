ESENTIAL Duminică, 11 Februarie 2024, 22:11

Cântăreţul Alex Velea a postat duminică seară un story pe Instagram, în care spune că nu a avut nicio legătură cu incidentul de la hotelul din Padina, judeţul Dâmboviţa, unde un bărbat a fost înjunghiat mortal.

Alex Velea precizează că, la momentul când a avut loc incidentul, era în camera de hotel.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă, doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toată lumea, cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa”, a precizat Alex Velea pe Instagram, conform agenției Agerpres.

Un bărbat de 41 de ani din Târgovişte a fost înjunghiat mortal în noaptea de sâmbătă spre duminică la Hotelul Belmont din zona turistică montană Padina.

Poliţia a anunţat că sunt trei suspecţi, trei bărbaţi din Bucureşti cu vârste între 19 şi 32 de ani, care au fost audiaţi şi reţinuţi pentru 24 de ore. Conform unor surse judiciare, au fost audiate şi unele dintre persoanele prezente la hotelul unde a avut loc incidentul.

Scandalul a izbucnit pe fondul unui conflict spontan la o petrecere, într-o clădire anexă hotelului. Sâmbătă, la hotel a avut loc un concert la care au fost prezenţi Alex Velea, Antonia şi Alina Eremia. Incidentul în urma căruia a fost înjunghiat mortal bărbatul a avut loc după concert.

Surse din anchetă citate de mai multe mass-media au precizat că Alex Velea și Alina Eremia au fost audiați de polițiști în calitate de martori.