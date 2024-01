ESENTIAL Luni, 29 Ianuarie 2024, 11:13

0

Luni dimineață au fost -22,9 C la Întorsura Buzăului, temperatura fiind cea mai scăzută măsurată în țară în 2024. Spre final de săptămână vremea se va încălzi, iar temperaturile vor trece de 10 grade C la prânz, în țară.

Peisaj de iarna Foto: Ryhor Bruyeu, Dreamstime.com

Maximele zilei de luni vor fi cuprinse între -3 și +6 C. În noaptea de luni spre marți temperaturile minime vor fi între -17 C și +1 C.

Datele ANM arată că la Întorsură - un pol al frigului - au fost -22,9 C. La Joseni au fost -16,7 C, iar la Miercurea Ciuc, -15,3 C. Cel mai puțin frig a fost la Constanța, cu o minimă de +1,9 C și la Sulina (+1,7 C). La București au fost -5,1 C la Băneasa și -2,4 C la Filaret.

Duminică la prânz au fost +9,7 C la Drobeta Turnu Severin și +9,5 C la Băilești.

Sursa foto: Dreamstime.com