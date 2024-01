ESENTIAL Sâmbătă, 27 Ianuarie 2024, 14:25

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedinte PSD, a susţinut, la Prima TV, că şi-a serbat ziua de naştere, care se suprapune cu Ziua Naţională de 1 decembrie, într-un hotel din Poiana Braşov, unde a achitat o notă de 1.500 de lei, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu Foto: Guvernul Romaniei

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă îi place luxul, în contextul în care a comandat o friptură de 249 de lei.

„Eu sunt un om asumat când fac anumite lucruri. Am fost cu soţia mea într-o staţiune din România, la Poiana Braşov, de Ziua naţională. Ziua mea de naştere e în jurul datei de 1 Decembrie. Sunt născut pe 5 decembrie. Obişnuiesc să-mi ţin ziua de naştere de obicei de 1 Decembrie, că e liber.

Faptul că eu am mers împreună cu soţia, timp de trei zile, am fost cât se poate de transparent, am trimis facturile pe cazare, pe mâncare, pe tot ceea ce am consumat. De ce? Pentru că sunt foarte riguros din acest punct de vedere. Insist de fiecare dată, oriunde merg, împreună cu familia sau singur, să primesc facturile şi le ţin pe toate.

Şi atunci când sunt întrebat le dau şi n-am nici cel mai mic motiv să mă ascund când merg şi fac anumite lucruri pe care le plătesc din banii mei.

Da, a fost o notă de plată de 1.500 de lei în zilele acelea, dar, repet, era în preajma zilei mele. Am băut vin de Recaş, e vin din Banat, e vinul meu preferat, împreună cu alţi prieteni. N-am de ce să mă ascund, n-am nici cel mai mic regret”, a spus Sorin Grindeanu la Prima TV.

Reacția sa vine în contextul în care, recent, G4media.ro l-a etichetat pe Sorin Grindeanudrept „socialist de caviar”, dezvăluind că ministrul Transporturilor a comandat o friptură de 249 de lei porţia.

În 2022 şi 2023, mai mulţi lideri ai formaţiunii de stânga PSD au petrecut mini-vacanţele de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, în Dubai şi Poiana Braşov, a dezvăluit publicația citată.

Şefa Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, Laura Vicol, a călătorit la Braşov, alături de familie, cu un tren închiriat special de către organizatorii petrecerii de la Poiana Braşov, în colaborare cu o firmă de IT şi una de pariuri. La Poiana Braşov a fost prezent şi ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu.