​În ziua de Crăciun a fost de mai multe ori cald în ultimii ani, însă ziua de Anul Nou era în general mult mai rece. Ei bine, în ultimii doi ani prima zi din an a tot adus recorduri de căldură, iar în 2024 vor fi și temperaturi de 14 C. Când a fost 1 ianuarie o zi super-caldă și când a fost incredibil de rece?

Cum ar trebui să fie vremea pe 1 ianuarie și cum va fi în prima zi din 2024

În acestă perioadă a anului minimele se situează în țară în general între -12 și -4 grade, iar maximele, între -5 și +4 grade.

Pe 1 ianuarie 2024 minimele vor fi între -4 C și +6 C, iar maximele vor fi între 6 și 14 C. Vor fi 14 C în Dobrogea, 13 în Muntenia și Moldova și 11 în Transilvania. La București minima va fi de 0 grade, iar maxima, de 10 C.

1 ianuarie - Cele mai calde începuturi de an

1 ianuarie 2023 - Recorduri peste recorduri

A fost cel mai cald început de an de când există date meteo

La miezul nopții, exact când începea anul, era extrem de cald peste tot în țară, nicăieri nu erau sub -1 grad, iar la Râmnicu Sărat, Piatra Neamț și Târgu Neamț erau +12 C, în timp ce la Blaj și Sebeș erau +11 C.

Minimele dimineții au fost deosebit de ridicate: +11,2 C la Piatra Neamț, +10,4 C la Săcuieni (Bihor), +9,8 C la Dumbrăvița de Codru și +9,7 la Șiria.

Maximele din ziua de 1 ianuarie au fost fără precedent, depășind +20 C: +20,2 C au fost la Rădăuți, +20,1 la Târgu Ocna +20 C la Botoșani, +20,6 C la Curtea de Argeș, +19,7 C la Piatra Neamț și +19,6 C la Padeș,

Noaptea de Anul Nou a fost excepțional de caldă și în 2022. La miezul nopții erau +12 C la Calafat, +11 la Sibiu, 10 grade la Cotnari, 6 grade la Brașov și +4 la Predeal. La ora 1.00 erau +14 la Târgu Logrești, nu departe de Târgu Jiu. Minimele nopții au fost de +9,7 la Calafat și +9,4 grade la Băile Herculane.

Maximele au fost extrem de ridicate pe 1 ianuarie 2022: +17,4 la Stolnici (Argeș), +17,3 la Drăgășani, +16,3 C la Ploiești și +16,2 la Slatina și Pitești. În toate regiunile a fost extrem de cald: au fost +13,5 la Tg Ocna, +12,7 la Piatra Neamț, +15,1 la Calafat, +14,9 la Jimbolia, +12,1 la Turda și +9,9 la Făgăraș. Vântul a bătut cu mare putere la munte, rafalele atingând 137 km/h la vf Țarcu (2136 m alt)

În ziua de Anul Nou din 1982 au fost +15,3 la Oravița, +14,2 C la Constanța și Târgoviște și +14 la Mangalia. La Iași au fost +11, iar la Bistrița +10,6. Minima a fost +13,6 la Oravița. Până și la Întorsura Buzăului erau +8,2 C, iar la Predeal au fost +11,5!. Diferența a fost uriașă față de cea mai rece zi de 1 ianuarie când la Predeal erau la prânz -11 grade, în 2015.

În noaptea de 1 ianuarie a lui 1980 au fost +7 grade la Mangalia.

În 1987 au fost +13,8 C la Calafat la prânz, iar în 1988 au fost +13,9 la Oravița, 12 grade la Oradea și +10,6 la Satu Mare. Noaptea de Anul Nou a lui 1987 a adus o minimă de +2 grade la Miercurea Ciuc, cea mai mare pentru acest loc în ultimii 40 de ani pe 1 ianuarie.

Pe 31 decembrie 1987 au fost +16,2 C la Drobeta Turnu Severin.

În prima zi din 2010 au fost +8,3 C la Miercurea Ciuc, +11,3 la Deva, +13,7 C la Sibiu. Noaptea au fost +6,9 C la Constanța.

Pe 1 ianuarie 2007 au fost +13,1 C la Călărași și +11,7 la Iași.

În 2018 au fost +14,3 la Târgoviște, +13 la Râmnicu Vâlcea, +9,6 la Întorsura Buzăului și 7,9 la Târgu Mureș.

În prima zi a lui 1981 au fost +5 C la vârfu Omu, valoare excepțională fiindcă la Omu sunt peste 0 grade pe 1 ianuarie o dată la 15 ani.

În 1994 au fost +12,6 la Câmpina și +10,3 la Întorsura Buzăului.

Prima zi a lui 2021 a adus minime extrem de mari: +7,3 C la Constanța, +6,1 C la Călărași, +6,7 la Sulina. La Calafat maxima a ajuns la +13,7 C și au fost +13 în mai multe locuri: Adjud, Mangalia, Sf Gheorghe deltă și Tulcea.

Cum a fost ziua de 1 ianuarie în ultimii cinci ani

2023

Minime: Miercurea Ciuc -2, Piatra Neamț +11 C

Maxime: Voineasa +7, Curtea de Argeș +21

2022

Minime: Târgu Jiu -1 C, Calafat +10 C

Maxime: Sighetu Marmației +3 , Stolnici, Drăgășani +17 C

2021

Minime Arad, Timișoara - 6, Sulina +7

Maxime: Stâna de Vale +1 Calafat +14

2020

Minime: Vărădia de Mureș -10 Iași +4

Maxime: Fundata -5, Titu, Videle, Drăgășani +10

2019

Minime: Predeal - 10, Constanța +3 C

Maxime: Predeal - 2, Bacău, Mangalia +7 C

1 ianuarie - Cele mai reci începuturi de an din ultimele patru decenii

În prima zi din 2015 au fost -31,4 C la Întorsura Buzăului, -28,9 C la Miercurea Ciuc, -26,6 C la Brașov, -25,8 la Sibiu. Chiar și la Calafat, unde cele mai calde nopți pot aduce maxime de +10, au fost -22,3 C. La Sulina au fost -11,2 grade, iar la Constanța -11,9 grade. La Iași au fost -21, iar la Galați, -17,9 grade.

Diferența este uriașă între cea mai rece zi și cea ma caldă. La Întorsură au fost +2 grade pe 1 ianuarie 1987, cu 33 de grade mai mult. Un alt exemplu, de data asta pentru maximele din timpul zilei: pe 1 ianuarie 2015 au fost -9,8 C grade la Oravița: în prima zi din 1982 au fost cu 25 de grade mai mult.

Pe 1 ianuarie 2013 au fost -25 C la Miercurea Ciuc.

La început de 2002 au fost -24,5 C la vf Omu, iar maxima a fost de -18 grade.

În prima zi din 2017 au fost -19,2 C la Miercurea Ciuc și -12,6 la Cluj.

De Anul Nou, în 2016 au fost -22,8 C la Vf Omu și maxima a fost doar de -19,7. La Drobeta Turnu Severin au fost -10,5 C, la Deva -13,7 C, iar la Râmnicu Vâlcea, -14. Maxima a fost uimitor de scăzută la Vf Omu: -19,7 C.

Pe 1 ianuarie 1999 au fost -23,2 la Miercurea Ciuc și -16 la Sibiu.

În 1993 au fost -22,1 C la Bâlea Lac, -12 C la Călărași. La început de 1992 au fost -19,8 la Bistrița și -15,7 la Târgu Mureș.

În 1997 au fost -13 grade la Oradea, iar în 2011 au fost -12 grade la Buzău.

