În perioada 2021- 2022, Provident Financial România a generat o valoare adăugată în economia locală de 52,9 milioane de euro, ajungând la un impact direct total de 428,9 milioane de euro în perioada 2006 – 2022. Studiul de impact socio-economic a fost realizat de Civitta International, companie de consultanță lider în domeniu, în Europa Centrală și de Est.

Provident, contribuție în creștere în economia României Foto: Provident

Valoarea taxelor și contribuțiilor plătite de Provident la bugetul de stat a depășit 196 de milioane de euro. În plus, compania britanică a rămas unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul intermedierii financiare nebancare, cu un număr mediu de 2.064 de angajați la finalul anului 2022.

Cu o rețea cu acoperire la nivel național, județele în care compania a avut cel mai mare impact economic direct au fost București (58,51 mil. euro) și județele Argeș (9,75 mil. euro), Prahova (8,96 mil. euro), Timiș (8,23 mil. euro) și Brașov (7,14 mil. euro).

„Vrem să avem un rol important în susținerea incluziunii financiare și credem că, indiferent de situația lor socială, oamenii ar trebui să aibă acces la o formă responsabilă de finanțare. În cei 17 ani de prezență în România, am servit peste 1,2 milioane de clienți unici, peste 400.000 dintre aceștia fiind din zona rurală, inclusiv în sate și comune izolate. Pentru mulți dintre ei a fost primul împrumut din viața lor. De altfel, doar în acest an, peste 14.000 de români și-au creat un istoric de creditare cu un împrumut Provident. În același timp, mii de clienți au ieșit din portofoliul nostru prin refinanțări la alți creditori, cu precădere bănci. Ne dorim să continuăm să jucăm acest rol în industria financiară și să investim în diversificarea produselor și serviciilor pe care le oferim,” a declarat Florin Bâlcan, Director General Provident Financial România.

Impact indirect în economia locală: 1,16 miliarde de euro

Potrivit studiului Civitta, valoarea adăugată indirect creată de Provident prin clienți și prin furnizori este de 1,16 miliarde de euro și provine, în mare măsură, din activități de comerț, construcții, activități profesionale științifice și tehnice, informații și comunicații, transport și depozitare, activități de servicii administrative și suport. 31,39% din impactul indirect generat de Provident este realizat în mediul rural și 68,61% în cel urban.

,,Nu multe companii aleg să documenteze atât de temeinic impactul pe care îl au în comunitate. Metodologia folosită în cazul studiului pentru Provident folosește instrumente economice recunoscute la scară largă. De altfel, pentru dezvoltarea acestui model de analiză, Input-Output, economistul Wassily Leontief a obținut Premiul Nobel în anul 1973. Același model este utilizat la nivel global de importanți jucători din domeniul public și privat, iar în România, chiar Comisia Națională de Strategie și Prognoză folosește același model ,,intrări-ieșiri’’. Astfel, studiul realizat surprinde cu acuratețe impactul economic al Provident, în economie’’, a declarat Alexandru Duicu, reprezentant Civitta.

În total, de la începutul activității în România, Provident a acordat împrumuturi în valoare de 1,73 miliarde de euro. În 2023, valoarea medie a unui împrumut emis a fost de 4.907 lei.

Studiul de impact socio-economic a fost realizat de Civitta Strategy & Consulting în perioada iulie – octombrie 2023 și se referă la impactul direct și indirect al Provident în economie avut în perioada 2006 – 2022.

Despre Provident Financial România

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din lume. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 7 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și este listat la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 428 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 196 de milioane de euro. Provident dezvoltă și susține diverse proiecte de responsabilitate socială - programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate. În 2022, Provident Financial România a fondat Asociația Provident Pentru Educație, care va coordona toate inițiativele de implicare socială. Primul proiect coordonat de asociație este Invizibilii și are rolul de a facilita incluziunea financiară și socială pentru românii din 6 categorii vulnerabile identificate în urma unui amplu studiu: fermieri de subzistență, muncitori la negru, familii monoparentale, mici antreprenori în risc de sărăcie și excluziune socială, pensionari în risc de sărăcie și excluziune socială și șomeri involuntari între 55 și 64 de ani.

