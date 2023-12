ESENTIAL Sâmbătă, 02 Decembrie 2023, 20:44

​Sâmbătă au fost peste 21 de grade în Dobrogea și Crișana, cu 15 grade mai mult decât normalul perioadei, În multe zone din țară s-au depășit recordurile absolute pentru ultima lună a anului și nici nu este de mirare, fiindcă au fost peste 19 grade la Brașov și aproape 11 grade la Bâlea Lac, arată datele ANM.

Peisaj de inceput de decembrie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

La prânz, maximele au fost de +21,4 C la Gurahonț, în județul Arad și de +21,1 C la Mangalia și Adamclisi (în Dobrogea). La Constanța și Tulcea au fost +20,8 C, iar Oravița, +20,7 C.

În Transilvania a fost extrem de cald, cu maxime de +19,8 C la Sibiu, +19,1 C la Brașov, +18,2 C la Boița, +15,6 C la Joseni și +10,4 C la Bâlea Lac, arată hărțile ANM.

La București au fost +17,5 C.

Cel mai rece a fost la Rădăuți, cu o maximă de +1,8 C la prânz.

Maxima de sâmbătă a fost la două grade de recordul absolut pe țară pentru luna decembrie în România: +23,4 C la Câmpina, pe 5 decembrie 1985. Unele recorduri stabilite în acea zi, acum 38 de ani, au „picat” acum.

Dimineața de 2 decembrie a fost una dintre cele mai calde dimineți de decembrie de când există date meteo, iar cele mai ridicate minime nocturne amintesc de vară: +17,6 C la Reșița și Oravița și +15,9 C la Gurahonț. La Timișoara și Huedin au fost +14,9 C,, la Șiria au fost +14,6 C, iar la Arad, 13,9 C.

Până și la Brașov minima a fost de +12,9 C, iar la Câmpina, +13,9 C. În Transilvania, la Târnăveni, minima a fost de +11,1 C, iar la Joseni, un pol al frigului, +7,4 C.

Cel mai rece a fost la Piatra Neamț (-1,7 C) și la Târgu Ocna (-1,5 C). Rece a fost și la Bechet (-1,4 C), o stație meteo care vara măsoară printre cele mai mari temperaturi din țară.