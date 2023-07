ESENTIAL Miercuri, 26 Iulie 2023, 23:18

​Marți și miercuri au fost cele mai calde zile din 2023 în România și au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi din ultimii ani: +42 C, la Dunăre, dar și în Bărăgan, arată datele ANM. În noaptea de marți spre miercuri au fost și locuri unde temperatura nu a scăzut sub 28 C.

Canicula Foto: Marc Bruxelle / Alamy / Alamy / Profimedia

Marți au fost +42 C la Zimnicea, +41,2 C la Giurgiu, +41,1 C la Oltenița, +40,9 C la București Filaret și Turnu Măgurele, +40,7 C la Videle, +40,5 C la Roșiorii de Vede și +40,4 C la Alexandria.

Noaptea de marți spre miercuri a adus minime excepționale în sudul țării: +28,2 C la Giurgiu, +26,8 C la Călărași, +25,9 C la Oltenița și +25 C la Zimnicea.

Și miercuri, maxima a ajuns la +42 C, la Cernavodă, în timp ce la Fetești și Giurgiu au fost +41,4 C, iar la Călărași au fost +41,3 C. La Oltenița maxima a ajuns la +41,2 C, iar la Slobozia au fost +41 C.

A fost foarte mare diferența de temperatură între regiunile țării la capitolul maxime de temperatură: spre exemplu, la Oravița au fost doar +19,8 C, iar la Mangalia, numai +24,6 C.

La ora publicării articolului, maxima în țară era de +28 C, la Adamclisi, arată datele ANM pentru miercuri, ora 23.00.