Zilele următoare vor fi cele mai calde din acest an, noaptea minimele nu vor coborî sub 20 C în multe locuri, iar maximele vor culmina cu +41 C joi, în Muntenia și Oltenia, arată datele ANM. În week-end nu va fi deloc răcoare.

Canicula Foto: Marc Bruxelle, Dreamstime.com

Vremea la București până duminică 16 iunie

Maxime

12 iulie: +34 C

13 iulie: +39 C

14 iulie: +34 C

15 iulie: +35 C

16 iulie: +37 C

Minime

12 iulie: +18 C

13 iulie: + 21 C

14 iulie: +22 C

15 iulie: + 21 C

16 iulie: +21 C.

Vremea în țară de miercuri până vineri în fiecare regiune (12 - 14 iulie)

Temperaturile în Muntenia

12 iulie

Minime: 16 - 21 C

Maxime: 29 - 37 C

13 iulie

Minime: 17 - 22 C

Maxime: 33 - 41 C

14 iulie

Minime: 15 - 22 C

Maxime: 30 - 39 C

Temperaturile în Transilvania

12 iulie

Minime: 12 - 20 C

Maxime: 28 - 33 C

13 iulie

Minime: 14 - 19 C

Maxime: 27 - 34 C

14 iulie

Minime: 10 - 17 C

Maxime: 27 - 31 C

Temperaturile în Moldova

12 iulie

Minime: 15 - 21 C

Maxime: 28 - 33 C

13 iulie

Minime: 16 - 23 C

Maxime: 30 - 39 C

14 iulie

Minime: 13 - 20 C

Maxime: 27 - 35 C

Temperaturile în Oltenia

12 iulie

Minime: 16 - 21 C

Maxime: 31 - 37 C

13 iulie

Minime: 16 - 22 C

Maxime: 34 - 41 C

14 iulie

Minime: 15 - 21 C

Maxime: 31 - 38 C

Temperaturile în Dobrogea

12 iulie

Minime: 18 - 22 C

Maxime: 25 - 32 C

13 iulie

Minime: 21 - 23 C

Maxime: 26 - 39 C

14 iulie

Minime: 19 - 23 C

Maxime: 30 - 35 C

Temperaturile în Banat

12 iulie

Minime: 15 - 23 C

Maxime: 33 - 37 C

13 iulie

Minime: 17 - 19 C

Maxime: 35 - 39 C

14 iulie

Minime: 14 - 20 C

Maxime: 30 - 33 C

Temperaturile în Crișana

12 iulie

Minime: 15 - 24 C

Maxime: 28 - 35 C

13 iulie

Minime: 16 - 18 C

Maxime: 30 - 35 C

14 iulie

Minime: 12 - 21 C

Maxime: 28 - 31 C

Temperaturile în Maramureș

12 iulie

Minime: 15 - 19 C

Maxime: 29 - 32 C

13 iulie

Minime: 15 - 18 C

Maxime: 27 - 31 C

14 iulie

Minime: 12 - 16 C

Maxime: 26 - 30 C

Vremea sâmbătă și duminică în țară

Nu va veni răcoare în week-end, ci va fi foarte cald. Spre exemplu, la Craiova vor fi 33 C sâmbătă și +37 C duminică. La Râmnicu Vâlcea vor fi 33 C sâmbătă și +35 C duminică.

Sâmbătă maxima va fi de +34 C la Arad, iar duminică, +36 C. La Cluj vor fi +30 C sâmbătă și +32 C duminică, iar la Iași vor fi același maxime precum la Cluj.

La Constanța, maxima va fi de 30 C pe data de 15 iulie și de 29 C în ziua următoare.

La Sibiu vor fi 30 C sâmbătă și +33 C duminică.

Nopțile vor fi foarte calde, spre exemplu sâmbătă și duminică dimineață vor fi minime de 21 - 22 de grade în Dobrogea și mai mari de +15 C aproape peste tot în țară, cu excepția zonelor muntoase.

Sursa foto: Dreamstime.com