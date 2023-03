B365.ro Sâmbătă, 18 Martie 2023, 14:06

B365.ro • HotNews.ro

​Ștefan Huțanu, un arhitect în vârstă de 37 de ani, se ocupă de un proiect extraordinar: reconstrucția 3D a orașului București, a caselor și personajelor demult dispărute.

Cladire in Bucuresti Foto: HotNews.ro / Adrian Vasilache

O face cu ajutorul inteligenței artificiale, plecând de la Planul Borroczyn, după numele celui care a întocmit primele planuri cadastrale ale capitalei valahe.

A realizat până acum zeci de imagini foto și video cu Bucureștiul anilor 1844-1846. Clădiri, oameni, străzi, drumuri vechi, momente istorice dramatice, cum a fost Marele Foc care a mistuit Bucureștiul în anul 1847, au fost readuse la viață cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Absolvent de Urbanism, Ștefan Huțanu povestește cum a început proiectul readucerii la viață a vechiului București: "Eu stau la doi pași de o stradă care poartă numele celui care a cartografiat în detaliu pentru prima dată Bucureștiul, maiorul Borroczyn. Lucrare pe care nu a realizat-o singur, avea o echipă de 8 ingineri topografi. Eu am căpătat această pasiune în timpul liceului, dar în ultimi 5 ani am lucrat mai intens, câte o oră sau 2 ore pe zi, minimum. Practic, plecând de la planul acesta vechi și de la mai multe relevee, fotografii și documente am încercat să redau un chip al orașului, care astăzi nu mai există."

Vezi Bucureștiul dispărut și citește întreg interviul pe B365.ro