Gabriela Scutea, procuror general al României până în 20 februarie, spune despre dosarul penal deschis acum mai bine de un an în urma plângerii privind plagiatul premierului Nicolae Ciucă că „nu există încă un suspect”, dosarul fiind încă in rem. „Dacă procurorul care investighează nu a considerat necesar ca ceva să fie adus la cunoștința publică, nici șeful lui, care până săptămâna trecută am fost eu, nu pot să comunic despre dosarul respectiv”, a declarat Scutea într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Nicolae Ciucă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Despre acest dosar penal, deschis în urma unei plângeri făcute în urmă cu mai bine de un an, Parchetul General nu a comunicat aproape nimic.

Redăm dialogul între moderator și Gabriela Scutea:

Europa Liberă: „A trecut peste un an și nu știe nimeni dacă acolo se lucrează sau nu. În ce stadiu este dosarul?

Gabriela Scutea : Atâta timp cât acest dosar nu este în faza să existe un suspect... Și mă refer la aspecte care au avut loc până în 20 februarie (n.r. - când și-a încheiat mandatul de procuror general). (...) Noi nu avem posibilitatea, în conformitate cu ghidul, să efectuăm comunicări publice.

Dacă procurorul care investighează nu a considerat necesar ca ceva să fie adus la cunoștința publică, nici șeful lui, care până săptămâna trecută am fost eu, nu pot să comunic despre dosarul respectiv.

Europa Liberă: Dar puteți garanta că acel procuror a lucrat în acest dosar - a făcut acte procedurale, audieri, a cerut documente?

Gabriela Scutea : Da, se fac, s-a lucrat până în 20 februarie.

Gabriela Scutea: Nu pot discuta acest aspect.

Gabriela Scutea: Urmărirea penală cu privire la cauză este începută de la momentul constituirii dosarului. (...) Este in rem”.

Parchetul General a anunţat, pe 10 februarie 2022, că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem, ca urmare a unei plângeri în care se reclamă faptul că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în teza de doctorat.

Jurnalista Emilia Şercan a publicat, pe 18 ianuarie 2022, în PressOne, un articol în care arăta că premierul Nicolae Ciucă, general în rezervă, ar fi plagiat în teza de doctorat cu titlul „Dimensiunea angajării Armatei României în operaţiuni întrunite multinaţionale”, susţinută în anul 2003 la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

Emilia Şercan susţinea că mai multe pagini din lucrarea premierului au fost copiate fără ca textele preluate să fi fost atribuite în mod corect autorilor originali şi fără să fi fost marcate cu ghilimele, aşa cum cer normele academice.

Nicolae Ciucă este al treilea premier implicat într-un scandal de plagiat, după Victor Ponta și Mihai Tudose.

În luna aprilie, Nicolae Ciucă spunea că nu a plagiat în teza de doctorat, dar că are „onoarea şi demnitatea” să ia o decizie privind demisia de la şefia partidului şi a Guvernului, după ce instituţiile abilitate vor prezenta concluziile pe acest subiect:

„Mai întâi de toate, nu am plagiat. Mi-am terminat teza între anii 1998 - 2001. Am susţinut-o în anul 2003, pentru că în anul 2002 am fost în misiune în teatru de operaţii. În momentul de faţă, să lăsăm instituţiile să-şi prezinte concluziile asupra acestui subiect, după care voi lua o decizie.

Sigur, am onoarea şi demnitatea să pot să iau o decizie în acest sens. (...) În acel moment, voi lua decizia exact cum v-am spus, în conformitate cu principiile mele de onoare şi demnitate”.

Nicolae Ciucă a dat în judecată Ministerul Educației pentru a suspenda înregistrarea a trei sesizări de plagiat care vizau teza sa de doctorat. A câștigat în primă instanță, iar la recurs s-a constatat că ministerul vizat a depășit termenul legal pentru depunerea recursului, a scris G4Media.

În instanță, nu s-a ajuns la discuții pe fond, pentru că magistrații au constatat că Ministerul Educației a depus în afara termenului legal recursul la decizia Curții de Apel București, care dăduse câștig de cauză premierului în martie 2022.