Articol susținut de Adobe Luni, 30 Ianuarie 2023, 11:43

HotNews.ro

0

În dezvoltarea produselor software există mai multe etape, de la idee, proiectare, dezvoltare, până la mentenanță, sau chiar scoaterea din funcțiune. De multe ori, în companii mai mari, responsabilitatea pentru aceste etape este distribuită între echipe complet separate, în funcție de factori precum competențele specifice ale membrilor echipei, costuri sau localizarea geografică a echipei.

Ce este și cum funcționează Adobe Express? Foto: Adobe

Lucrurile stau un pic diferit laAdobe, unde majoritatea echipelor de produs răspund de întreg ciclul de viață al produsului și pot lua decizii în mod autonom. Iar echipele din Adobe România, cel mai mare centru din Europa al companiei, axat pe dezvoltarea de produse software și soluții de top pe piața IT, urmează acest model pentru a contribui la produse cheie din portofoliul companiei.

Adobe este o companie software de produs, care pe parcursul a 40 de ani de existență a dezvoltat și lansat produse care au făcut istorie și sunt soluțiile numarul 1 pe piețele pe care activează. Photoshop, Lightroom, Acrobat sau Adobe Analytics sunt doar câteva exemple de produse care stabilesc tendințele și direcțiile de dezvoltare pe segmentele lor.

Cum se reflectă filozofia orientată către produs a Adobe în munca de zi cu zi a inginerilor software

Într-o companie de dezvoltare de produse software, echipele sunt implicate în toate etapele pentru punerea în piață a produsului, de la analiza nevoilor consumatorilor, la crearea, research & inovation, testare și actualizare pe durata de viață a produsului.

Astfel, în Adobe România echipele de research & development participă activ la dezvoltarea produselor de top, nu doar scriu cod sau asigură mentenanța.

Adobe produce aproximativ 100 de produse software, inclusiv unele dintre cele mai utilizate programe din lume, precum Acrobat, Photoshop, Illustrator, Adobe Express, Lightroom și Premiere Pro, dar pentru exemplificarea modului de lucru la Adobe Romania, am ales, pentru detaliere 2 produse de top din portofoliul Adobe: Adobe Analytics și Adobe Express.

Ce este și ce face Adobe Analytics?

Adobe Analytics este un produs din linia de business Adobe Experience Cloud, care ajută clienții Adobe să-și înțeleagă utilizatorii și să le ofere experiențe personalizate.

Nucleul grupului de Analytics din România a luat naștere în 2013, când o echipă mică de 5 ingineri din România a propus o idee de produs: cum ar fi dacă, pe lângă informațiile despre pagini web sau aplicații de mobil, Adobe Analytics ar putea conține rapoarte despre cum este consumat conținutul de online video?

Această idee s-a transformat în produsul Video Analytics (în prezent Analytics for Streaming Media) și el a fost inițiat, dezvoltat și livrat în întregime de echipa din România, captând atenția celor mai mari companii de media din lume: ESPN, NBC, Fox etc.

Mulțumită acestui succes, echipa locală și-a extins portofoliul cu o serie de componente critice pentru Analytics și implicit a crescut considerabil. În grupul Adobe Analytics din România sunt în prezent 70 de oameni (ingineri, manageri de echipa și manageri de produs.

Pe lângă echipa inițială de Streaming Media, care a crescut la rândul ei, în România au apărut treptat alte câteva echipe, fiecare cu responsabilități pentru diferite componente de produs din Analytics.

Fiecare echipă are între 5 și 12 ingineri, a căror responsabilitate nu începe atunci când încep să scrie cod și nici nu se termină când codul ajunge în producție, ei au o vedere de ansamblu a sistemului și echipa are capacitatea să opereze independent componenta de care e responsabilă.

Există la nivel de grup o mentalitate care unifică mai multe discipline într-o echipă (dezvoltare, zona operațională, produs) împreuna cu coordonarea globală, între echipe, pe care o asigură un manager de program.

Ingredientele principale pentru o echipă de succes ar fi: creativitate pentru a genera idei de produse, execuție exemplară, responsabilitate pentru calitatea și stabilitatea sistemului, orientare către clienți și comunicare cu ei pentru a le înțelege nevoile. Astfel, nu rămâne loc pentru monotonie în ceea ce privește activitatea de zi cu zi a inginerilor, iar de cealaltă parte, clienții sunt mulțumiți.

Ce este și cum funcționează Adobe Express?

Ca parte a misiunii sale “Change the world through digital experiences”, rolul Adobe este de a ajuta oamenii să se exprime prin intermediul creației, iar Adobe Express este produsul prin care își propune, ca oricine, indiferent de nivelul de abilități pe care îl are, să poată crea ceva memorabil.

De la studenți la influcenceri din social media la proprietari de mici businessuri - oricine este azi un creator de conținut. Indiferent ca este vorba de o prezentare pentru școală, împărțit experiențe cu prietenii pe social media, promovat o afacere sau un brand, oamenii au nevoie sa dea viață ideilor lor.

Cum numărul celor care își doresc monetizarea de bunuri și servicii online este într-o continuă creștere, existența unor tool-uri ușor de folosit, template-driven, pentru a-și promova produsele și pe ei însiși, este esențială.

De exemplu, prima echipă Express din Romania a fost formată în noiembrie 2021, a început cu 4 ingineri, un manager și un product manager. Prima componenta dezvoltata în România a fost cea de typography, componenta esentiala pentru produs.

Un an mai târziu, în noiembrie 2022, echipa Express din Romania depășește 50 de oameni, distribuiți în cadrul a 4 echipe de produs, echipele având autonomie și ownership end to end: feature-urile sunt inițiate, concepute și dezvoltate aici, iar echipele din România cooperează cu echipe localizate pe întreg globul pentru a livra userilor săi o experiență îmbunătățită bazată pe ultimele tehnologii din domeniu.

În prezent, Adobe Romania angajează pe o gamă foarte largă de roluri și nivele de experiență, care variază de la absolvenți de facultate până la seniori cu foarte multe proiecte în spate.

Comunitatea Adobe Romania pune accent pe diversitate, incluziune și creștere profesională, angajând oameni inovativi și implicați care sunt deschiși să investească continuu în ei, dar și în echipa din care fac parte. Pozițiile deschise sunt disponibile aici.

Articol susținut de Adobe