Parchetul General are termen până la 1 iunie să finalizeze ancheta în care fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a fost pusă sub acuzare de Secţia specială în legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa. Dosarul a fost deschis în 2018, iar în martie 2019, în plină procedură de desemnare a procurorului șef european, Secția specială - desființată între timp - a anunțat că Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar pentru luare de mită, abuz în serviciu și mărturie mincinoasă, fiindu-i impusă interdicția de a părăsi țara.

Laura Codruta Kovesi Foto: Alexandros Michailidis / AFP / Profimedia

Laura Codruţa Kovesi a deschis o nouă acţiune în instanţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cerând ca Parchetul General să fie obligați să finalizeze dosarul.

„(...) admite contestaţia formulată de petenta Kovesi Laura Codruţa privind durata procesului penal ce face obiectul dosarului nr. 2505/P/2022 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică.

Stabileşte termen la data de 01 iunie 2023 până la care procurorul învestit urmează a finaliza dosarul, (...), termen până la care nu se va putea formula o nouă contestaţie cu privire la durata procesului penal”, este decizia instanței supreme.

Dosarul a fost deschis în decembrie 2018 de către procuroarea Adina Florea de la Secţia specială, aceasta pensionându-se între timp. După desființarea Secției speciale, dosarul a ajuns la Parchetul General.

Kovesi s-a adresat instanței supreme și are trei hotărâri ale acesteia prin care procurorii sunt obligaţi să finalizeze acest dosar - fie îl clasează, fie o trimit în judecată - însă Parchetul General le ignoră.

„Există trei hotărâri ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care se explică faptul că fie că tot ceea ce s-a făcut este nelegal şi trebuie închis, fie s-a stabilit un termen de finalizare a dosarului. În continuare, procurorii care au acest dosar ignoră nişte hotărâri definitive. Dosarul nu este închis (...) Este foarte ciudat. Este foarte greu să îmi explic. Îmi este greu să explic atitudinea procurorilor ierarhic superiori (...) O să continui să aplic demersurile procedurale. Sunt trei hotărâri ale ICCJ care sunt ignorate (...) Din martie 2019, nu s-a întâmplat nimic în dosar.

În afară de plângeri şi demersuri instituţionale, pe care eu le-am făcut prin avocat, nu s-a întâmplat nimic (...). Este ţinut acolo, probabil în dorinţa de a intimida pe alţi magistraţi din sistem, de a-l arăta.

Uitaţi ce vi se poate întâmpla (...) Cred că este doar o încercare de a ţine presiunea pe procuror, de a arăta că, atunci când îţi faci treaba, este cineva care îţi va crea probleme", declara Kovesi, în octombrie 2022, într-un interviu acordat G4Media și citat de Agerpres.

Acuzațiile pe care Secția specială i le-a adus fostei șefe a DNA

În decembrie 2018, Adina Florea de la SIIJ a pus-o sub acuzare pe Laura Codruţa Kovesi pentru abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă într-un dosar care are legătură cu aducerea în ţară a fostului director al FNI Nicolae Popa.

Dosarul a fost deschis în urma unui denunț al fostului deputat PSD fugar în Serbia Sebastian Ghiță. El a acuzat-o pe Kovesi că i-ar fi cerut bani pentru plata avionului cu care urma să fie adus în țară din Indonezia fostul șef al FNI Nicolae Popa, în 2011. Laura Codruța Kovesi era la acea vreme procuror general al României, iar Nicolae Popa fusese condamnat definitiv la 10 ani şi 4 luni de închisoare în dosarul FNI.

Secția pentru investigarea faptelor din justiție - între timp desființată - susținea că Laura Codruța Kovesi ar fi cerut și primit suma de 268.689,36 lei de la Sebastian Ghiță pentru extrădarea lui Nicolae Popa. De asemenea, Adina Florea a acuzat-o pe Kovesi de mărturie mincinoasă, deoarece aceasta ar fi declarat, în aprilie 2017, când a fost audiată la Parchetul General, că nu s-a întâlnit niciodată într-un cadru privat cu Sebastian Ghiţă, deşi în presă au apărut imagini cu cei doi la o cramă deţinută de omul de afaceri.

În martie 2019, în plină procedură de desemnare a procurorului șef european, Secția Specială a anunțat că Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, dosarul fiind instrumentat de Adina Florea. Kovesi a fost acuzată de luare de mită, abuz în serviciu (cinci acte materiale) și mărturie mincinoasă, fiindu-i impusă interdicția de a părăsi țara.