Regenerarea este noua paradigmă care trebuie să transforme modul în care gândim și acționăm, în calitate de branduri și persoane, astfel încât să putem implementa schimbările necesare pentru a atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, iar Ziua de CSR va oferi o platformă pentru a discuta modul în care sustenabilitatea are și va avea impact asupra modelelor de business, produselor, serviciilor, tehnologiilor, comunităților, inovației și economiei.

Ultima zi a festivalului de business al României, Zilele Biz, este dedicată CSR.

Sub titlul „SUSTAINABLE BUSINESS MODELS IN 2023”, în prima sesiune a zilei vom afla cum își măsoară rezultatele din CSR companiile care sunt exemple de “așa da” în România, cum monitorizează constant progresul obiectivelor economice, sociale și de guvernanță corporativă, dar și cum reușesc să includă încrederea și transparența în strategia de business pe termen lung.

Speakerii care vor deschide ziua sunt Carmen Uscatu & Oana Gheorghiu, Cofondatoare Asociația Dăruiește Viață, Cristina Hanganu, Head of Communication & CSR, Lidl România, Anca Ungureanu, Identity & Communication Director, First VP, UniCredit Bank România, Ramona Costache, Director Social Impact Banking, UniCredit Bank România, Teodora Juravle Mărăcineanu, Head of Marketing, Electrolux România și Adela Smeu, CEO, Brico Depot România.

Sesiunea „ROMANIA’S BRAVE & VISIONARY SUSTAINABLE LEADERS” îi va aduce pe scena Zilele Biz pe Mihai Boca, After Sales Manager & Sustainability Champion, Nespresso, Laura Iane, Creative Director, Pastel, Maria-Cristina Trepcea, New Business Director, Pastel, Teia Ciulacu, Președinte, Asociația Viitor Plus, Loredana Hatingher, Business Director, Mantia (Mercury 360), Daniel Matei, Business Development Manager, Impact Hub Bucharest și pe Mathieu Gregori, Fondator & Președinte, ECONOS.

Numeroși lideri globali ne inspiră prin modul în care transformă modelele de business-as-usual în catalizatori ai sustenabilității, fiind mereu orientați către a crea o zi de mâine mai curată, regenerativă. Împreună, ne vom întoarce privirile către liderii de business din România care conduc afaceri cu sens, către companiile cărora le pasă cu adevărat. Vom examina diferitele complexități și provocări cu care se confruntă, pe măsură ce navighează către o guvernare transparentă și transformațională.

Veți afla cum liderii din România susțin inițiativele ESG și iau constant în considerare nevoile stakeholderilor pentru a îmbrățișa și a îndeplini oportunitățile pe care le oferă sustenabilitatea. Prezentările din cadrul acestei sesiuni vă vor ajuta să împărtășiți know-how și să dezvoltați colaborări viitoare.

Parteneri pentru Ziua de CSR la Zilele Biz sunt LIDL, OMV, Brico Depot, UniCredit Bank, Electrolux, Coca-Cola HBC și Nespresso.

