Marian Simion

Când te gândești la artă, nu trebuie să fie doar un fel. Granițele ei sunt date de imaginație și unelte. Acesta e un moment la fel de bun ca oricare altul să vezi cum e creația în perioada actuală.

​Tehnologia transformă ce înțelegem prin artă, iar creațiile acestor români sunt dovada Foto: Nvidia

Dacă e un avantaj care nu poate fi contestat artei acela e că trece orice fel de graniță sau barieră de limbă. În acest context am vrut să aflu, și să dau mai departe, povestea câtorva artiști de rang nou în România: cei care folosesc uneltele digitale ca să dea o formă produsului imaginației și inspirației lor.

Sunt cuvinte și produse ca Unreal Engine, SparkAR, After Effects, DAZ Studio sau Blender care poate nu-ți spun nimic. Aceste sunt însă uneltele creatorilor actuali, alături de un hardware pe măsură, iar la acest capitol NVIDIA a reușit ca în ultimii ani să ridice enorm ștacheta când vine vorba de performanță, dar și de felul în care e realizată fuziunea între software și hardware. Iar în 2022 compania a venit și cu un produs nou, vârf de gamă: GeForce RTX 4090. Integrează a patra generație de procesoare Tensor pentru tehnologii bazate pe inteligență artificială, memorie capabilă de până la 1 TB/s lățime de bandă și a opta generație a Dual AV1 Encoder.

Nu e însă vorba acum de vârful de gamă sau de un produs în sine. E vorba de ce ziceam mai sus: fuziunea între software și hardware. Și în acest context am vorbit cu mai mulți creatori de conținut din România despre cum lucrează, ce lucrează, dar și cum folosesc tehnologia în avantajul lor.

„În animație trebuie să creezi totul dintr-o foaie albă.”

Mădălin Dragnea (Mad Animator) a lucrat mult timp ca Art Director în publicitate, unde a avut ocazia să experimenteze și învețe mult. Totodată, a făcut și foarte mult graphic design, branding, UX/UI. „Singurul lucru pe care l-am făcut constant de la început, și care s-a lipit de mine cel mai mult, a fost motion design. În 2016, când am încercat și animație de personaj am știut că trebuie să fac doar asta. Îmi place foarte tare gândul că poți executa un script sau o idee în infinite stiluri de animație și asta te ține mereu în priză, dornic să înveți constant lucruri noi”, detaliază el.

Pe subiectul animație are și câteva precizări pentru cei care n-au contact cu lumea astea în spate, la etapa de making of. „Foarte mulți încă nu înțeleg cât de greu este să faci animație bună și se așteaptă să bugetezi foarte puțin când le estimezi proiectele. În animație trebuie să creezi totul de la zero, dintr-o foaie albă”, adaugă Mădălin.

În munca lui, Mădălin se caracterizează drept acel artist care nu s-a murdărit de tuș sau acuarelă, iar în ceea ce creează e tehnologia îl ajută enorm. „Nu am foarte mare talent de mâzgălit cu mâna goală. Cel mai probabil, dacă nu aveam uneltele de acum, nu aș fi avut aceeași profesie. Însă sigur aș fi intrat într-un domeniu unde aș fi putut să mă exprim creativ. Creativitatea a fost mereu o bucată importantă din mine”, subliniază el.

Lucrează preponderent cu Adobe Photoshop, Illustrator, Animate, After Effects, dar și Premiere Pro și Audition, și Cinema 4D. În prezent, folosește un GeForce RTX 3090 Ti. Programele de animație 3D se bazează foarte mult pe placa video NVIDIA. „În ultimul an am schimbat trei plăci video și la fiecare dintre ele s-a simțit o îmbunătățire radicală la viteză de randare a proiectelor 3D”, adaugă acesta.

Legat de relația lui cu tehnologia, susține că acum, după foarte mulți ani de experiență, a început să închidă cum trebuie golul dintre ce își imaginează că ar trebui să iasă la finalul unui proiect și ce iese de fapt. „Mereu a ținut doar de mine și de skill-urile pe care le-am dezvoltat constant, dar tehnologia a putut face mereu mai mult decât am putut eu duce. Sunt norocos să creez într-o perioadă în care tehnologia se îmbunătățește pe zi ce trece”.

De la el am aflat și crezul care-l face să continue: „Iubesc domeniul ăsta pentru că nu te lasă niciodată să ți-o iei în cap, să spui că le știi pe toate. Apar constant stiluri și tehnologii noi. Cu cât înveți mai mult cu atât îți dai seama cât de puține știi de fapt”.

„Oamenii îmi consideră munca și proiectele (în VR și AR – n.r.) ceva magic.”

Alex Dohotaru a ajuns să lucreze enorm cu soluții de VR și AR când și-a dat seama de impactul pe care conținutul imersiv îl are. Iar el personal are o curiozitate continuă față de tehnologie. De-a lungul timpului a realizat numeroase proiecte de VR pentru numeroase companii, inclusiv un filtru de grătar pentru un centru comercial. „Fiecare proiect a prezentat new challenges și a marcat un loc special în portofoliul meu și al studioului pe care îl dețin, CreativeVR”, susține el.

Conținutul imersiv de tipul acesta e văzut drept viitorul, inclusiv prin căști dedicate, metaverse și chiar aplicații industriale. Deocamdată, publicul larg îl vede diferit. „Oamenii care nu sunt în domeniu îmi consideră munca și proiectele ceva magic, ca și cum aș face o magie digitală. VR și AR sunt ramuri atât de noi și experiențele sunt atât de imersive, încât their mind is always blown”, subliniază Alex.

Ceea ce el creează se bazează exclusiv pe tehnologie, iar legat de raportarea la ea are o abordare cel puțin interesantă: „Mă ajută să-mi hrănesc constant nevoie de informație, să-mi stimulez mintea, dar și să mă bucur de fiecare dată când văd zâmbetele și reacțiile oamenilor care experimentează proiectele”. Odată cu trecerea la hardware NVIDIA, Alex susține c-a câștigat mai mult timp, scurtând considerabil perioadele de export și render. „Au fost momente în care am filmat 360 on-site și am compilat și exportat teste direct on-set, pentru client sau director de imagine. De asemenea, am câștigat mai mult timp în dezvoltarea inițială, atunci când aveam deadlines foarte scurte”, explică el. Folosește în prezent un laptop cu o placă video dedicată GeForce RTX 3080 Ti și lucrează preponderent în aplicații ca Adobe Premiere, After Effects, SparkAR, Blender și Cinema 4D.

„Tehnologia e puntea dintre mintea mea și realitatea care mă înconjoară.”

Adrian Roșco a intrat în domeniu din dorința de-a crea ceva pentru el. „A fost un gând simplu, acum opt ani, voiam un avatar pentru un forum. N-am avut răbdarea atunci să aștept să mi-l facă altcineva așa că m-am pornit eu să încerc. De atunci n-am mai lăsat Photoshop să stea închis”, povestește el. Lucrează cel mai des în Lightroom și Photoshop de la Adobe, iar ocazional în Illustrator și Premiere Pro.

Lumile pe care el le creează, pornind de la fotografii normale, sunt peste tot pe contul lui de Instagram. Susține însă că nu are un proiect sută la sută favorit, odată finalizat fiecare devine preferatul lui. „Știu că nu fiecare proiect o să fie văzut sau primit așa cum le văd eu. Cum încerc să surprind ceva diferit, sau nu cu un stil anume, lucrările tind să se diferențieze între ele. Ca urmare, ajung să fie apreciate de oameni diferiți. Prin asta simt că nu stagnez și că încerc să fiu mai bun, să evoluez constant”, adaugă el.

În cazul felului în care ceilalți se raportează la ce face el, zice că cel mai dificil îi e să aproximeze „cât îi ia să termine o lucrare?”. Nu își impune un număr de ore, doar o perioadă în care vrea să termine un proiect. „Îmi place să mă las în voia imaginației, să improvizez din ideile care se înfiripă pe parcurs când lucrez. Să observ cum pot îmbunătăți constant ce fac. Nu le pot cronometra și nici n-aș vrea să pot, le-ar dispărea din magia procesului în sine”.

În tot acest proces, tehnologia joacă un rol important. Adrian consideră că îi dă o direcție și îi ancorează ideile în aria a ce e posibil cu uneltele de care dispune. „Este puntea dintre mintea mea și realitatea care mă înconjoară”, susține acesta. Totodată, adaugă că abilitatea artistică nu depinde neapărat de uneltele pe care le are, dar cu siguranță îl ajută și îi măresc viteza în a finaliza lucrările. În prezent, lucrează pe un GeForce RTX 2060 și plănuiește un upgrade în 2023. „Cred că principala calitate importantă la o tehnologie suficient de bună este că îți permite să îți pui toată atenția în arta ta, și nu în date, mentenanță și limitări tehnice”.

În parcursul lui, și ce-l face să continue, Adrian susține că principală e dorința de-a crea, de a-și lăsa amprenta în lume prin asta. „E și mândria mea când văd o lucrare finalizată și bucuria de o pune în lume, de a o posta și de a accepta cu mintea deschisă orice critică apare în cale ei”, adaugă el.

În acest context, te poți gândi la artă – indiferent de natura ei și cum e creată – și ca la o mărturie asupra a ce se întâmplă. Este o dovadă a timpurilor pe care le trăim, iar la ce oferă tehnologia, ca performanțe și extindere a viziunii, te poți aștepta ca următorii zece ani să fie spectaculoși din punctul ăsta de vedere. Se poate spune chiar că abia a luat-o din loc conținutul digital.

„Aș vrea că lumea să înțeleagă că este nevoie de timp.”

Cătălin Robert Drăgoiu (mental.os) e designer multidisciplinar autodidact de peste 10 ani, iar de-a lungul timpului a dat, în munca de freelancer, de tot felul de situații în care simțea limitările mediilor. „3D-ul a fost pentru mine acea disciplină care a reușit de fiecare dată să transpună ce aveam în minte”, explică el. „Nevoia de a mă exprima fără limite este ce mă ține lipit de povestea unui creator digital”.

Contul lui de Instagram e în sine un proiect, unul care combină toată istoria mediilor într-o poveste vizuală neîntreruptă de layout. „Creez o lume a mea, într-un viitor nu foarte îndepărtat, cu ajutorul căreia vorbesc despre psihologie, sociologie, natura omului și etica cu care ne confruntăm în contextul tehnologiei care avansează exponențial”. Un al proiect favorit este Diana Ioana Daicu (didiarepere). „Este primul influencer virtual din România, cu o personalitate și un destin decise de followerii mei principali”, adaugă acesta.

În ceea ce privește felul în care oamenii se raportează la ce face, el ar vrea ca ei să știe o chestiune: timpul. „Aș vrea că lumea să înțeleagă că este nevoie de timp; de mult mai mult timp că în cazul unui retouch photo sau al unei ilustrații. Mulți oameni doresc lucrări pe bandă rulantă – public și clienți –, însă această disciplină traduce realitatea în virtual (de la lumină, la texturi, la modeling etc.), urmând aceleași reguli și principii ale fizicii”, explică el.

După cum își caracterizează activitatea, este o disciplină pentru cei care adoră să se piardă cu orele în fața monitorului și a detaliilor. „Pe cât de pretențioasă este, pe atât de rewarding. Uneori te simți că un zeu când vezi că poți crea cascade, creaturi și păduri fotorealiste (printre altele) și începe să prindă sens tot designul inteligent din jurul nostru – de ce cad frunzele așa cum cad, de ce este cerul albastru, de ce ni se aprind urechile când stăm în soare etc.”.

În toată această creație el se bazează pe tehnologie, cea care i-a oferit șansa să se exprime și de a inspiră la rândul lui. Odată cu trecerea la hardware NVIDIA, susține că a câștigat timp și fidelitate. „Integrările NVIDIA hardware, dar și software la nivelul programelor creative, au transformat sesiuni relativ frustrante care mă storceau de creativitate într-un mediu relaxant, fluid, și performant. Astfel îmi aduc aminte de un proiect în care a trebuit să generăm o colecție NFT de 10.000 de artwork-uri 3D reușind să le livrăm în șase zile unind 10 plăci video NVIDIA RTX 3090 într-un render distribuit”.

Nu e însă vorba doar de render, după cum subliniază. „Faptul că pot simula hainele Dianei în Marvelous Designer respectând tipul țesăturii sau că pot aduce lumini complexe în Cinema 4D pentru artwork-urile mental.os() simulând scenarii atipice, preview-ul NVIDIA iRay în DAZ Studio etc. au fost gamechangers pentru mine.” În prezent lucrează pe un GeForce RTX 3080. Ca abordare a felului în care creează, Cătălin susține că a preferat să adapteze și optimizeze creațiile, astfel încât să le poată duce la final pe ce hardware avea disponibil, în loc să nu se apuce de ele. „Îmi aduc însă aminte cât de tare mă ofticam că animația 3D este atât de costisitoare în resurse și timp, iar hardware-ul nu mă ajută, transformând tot procesul într-un chin. Nu mai este cazul de când cu workflow-ul GPU și implementările specifice Nvidia Studio”.

