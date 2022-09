ESENTIAL Marți, 20 Septembrie 2022, 04:40

Dan Popa • HotNews.ro

Ce temperatură va fi în biroul lui Iohannis la iarnă ● Șeful paznicilor de la CJ Iași ducea mâncarea de la cantina copiilor la ferma de porci a familiei sale ● Neveste sau amante ale unor sindicaliști sau șefi din minerit, pe statul de plată la Cariera Roșiuța ● Factură la curent de 33.000 de lei pentru o familie din Sibiel. „Facem credit la bancă ca să putem plăti”● Festival scos la vânzare pentru 400.000 lei ● A fost arestat cel mai mare „spălător” de bani din lume ●Cum îl chema în realitate pe Sfinx-ul egiptean? ● Cu cât crește factura la curent în funcție de aparatura folosită ● Ce salarii avea șeful de secție de la Spitalul Militar, care ar fi avut bani și bijuterii în valoare de 300.000 de euro în birou ●Sfaturi ale londonezilor către Regele Charles ●Filmul “Imaculat” este propunerea României pentru Premiile Oscar 2023

Ce temperatură va fi în biroul lui Iohannis la iarnă

Președinția a menționat că, pentru sezonul rece 2022/2023, conform planului de eficientizare a consumului de energie, temperatura ambientală în spațiile de lucru va fi redusă, iar cea a apei calde menajere va fi setată la 45°C (scăderea temperaturii sub această valoare nu este oportună, deoarece apar condiții pentru dezvoltarea bacteriei legionella), astfel încât vor fi puse în aplicare recomandările instituțiilor Uniunii Europene.

„Iluminatul interior și exterior din Complexul «Palat Cotroceni» este asigurat cu surse de iluminat economice, fabricate cu tehnologie LED. Climatizarea spațiilor de lucru este limitată, utilizarea aparatelor de aer condiționat pentru încălzirea spațiilor fiind restricționată.

În spațiile mici cu încălzire electrică, radiatoarele electrice au fost înlocuite cu centrală termică electrică sau cu panouri radiante electrice. Iluminatul interior pe timpul nopții este la nivel de «veghe» și zonele comune din unele spații administrative au fost dotate cu senzori de mișcare.

Iluminatul exterior este în totalitate cu surse LED, iar intervalul zilnic de funcționare este adaptat astfel încât să se realizeze o reducere a consumului de 18 – 20% pe această instalație”, a menționat Administrația Prezidențială pentru PressHub.

Șeful paznicilor de la CJ Iași ducea mâncarea de la cantina copiilor la ferma de porci a familiei sale

Mâncarea copiilor aflați în sistemul de protecție public din județul Iași a ajuns la porcii unui pensionar ținut în brațe de protejații președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Unul din pensionarii care lucrează în continuare la Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, Petru Nicolau, este acuzat că și-ar fi însușit mâncarea de la copii pentru a o duce la ferma cumnatului său din orașul Hârlău. Un paznic, aflat în post, care a semnalat combinațiile lui Petru Nicolau, a fost hărțuit constant și mutat disciplinar cu serviciul de mai multe ori în afara orașului. „Nu am avut vacă, porc, nu știu cum se mulge vaca”, se apără Nicolau, scrie 7Iași.ro.

Copaci luați din flex, ca să-ncapă bordurile, la Focșani

Intervenție brutală asupra arborilor de pe marginea străzilor, la Focșani. Muncitorii firmei care efectuează resistematizarea infrastructurii de transport, în cadrul unui proiect cu fonduri europene, au găsit ca unică soluție pentru montarea bordurilor la nivel, ciuntirea arborilor la rădăcini, pe strada 1 Decembrie.

Situația a fost semnalată de biologul focșănean Silviu Chiriac, de la Agenția de Protecție a Mediului Vrancea:

„La noi în oraș sunt preferate bordurile așezate în linie perfect dreaptă…că altfel nu am fi un oraș modern. Drept urmare, ce facem noi atunci când niște arbori stau în calea liniilor pe care trebuie musai să fie așezate bordurile?

Da, se vede cu ochiul liber: se ia un fierăstrău mecanic și cu perfectă grijă pentru geometria străzii, se taie perfect plan trunchiul, rădăcinile și orice parte vegetală care ar putea opri raza laser, care indică locul bordurii! Mai departe…., dăm vina pe secetă, boli, pulberi și sare pentru iminenta moarte a copacilor, care au avut nesimțirea să împiedice înfrumusețarea orașului”, a scris pe Facebook Silviu Chiriac, citat de PressHub.

Neveste sau amante ale unor sindicaliști sau șefi din minerit, pe statul de plată la Cariera Roșiuța

Câteva sute de noi angajați au umplut, în ultimele luni, locurile de muncă vacante de la unitățile miniere din zona Motru. În primul val s-au angajat piloșii și cei care au plătit gras, în euro, angajarea la stat, dar în al doilea val au urmat rubedeniile, în special cele de gen feminin. Mai exact, ultimul val de angajări s-a concretizat chiar ieri, când opt dudui, toate cu putere la ele acasă, au ajuns să dicteze și în minerit. Mai exact, presați sau puși la zid, anumiți șefii și lideri de sindicat din Roșiuța au fost nevoiți să-și aducă la locurile de muncă și consoartele.

Nu de alta, dar unii au avut prea mare libertate la serviciu, așa că nevestele au bătut din picior și și-au cerut drepturile, astfel nu se explică faptul că, însuși liderul de sindicat Nelu Roșca, un crai în carieră, a ajuns să își angajeze soția în unitatea CE Oltenia. De astăzi, aviz sindicaliștilor: la Roșiuța cântă găina și, la pauză, gâtuit, cocoșul…

Mihaela Roșca, nevasta liderului sindicatului majoritar de la Cariera Roșiuța, a fost angajată la unitatea minieră condusă, din umbră, de soțul său, pe un post de lăcătuș mecanic, scrie Gorjeanul.

Factură la curent de 33.000 de lei pentru o familie din Sibiel – „Facem credit la bancă ca să putem plăti”

O familie din Sibiel a trăit un șoc atunci când a văzut factura la curent în valoare de 33.000 de lei. Oamenii au crezut că nu văd bine și spun că se văd nevoiți să facă un împrumut bancar pentru a putea achita suma exorbitantă.

Cristina Deac a primit factura în luna iulie, cu o regularizare de patru ani, dar și așa suma i se pare ireală. Cu toate că citirea nu s-a mai făcut din luna mai, anul 2019, pe motivul că „nu au cititori”, cheltuielile au ajuns la suma imensă de 33.000 de lei, după ce s-ar fi calculat consumul de energie cu tariful actual.

Proprietarii sunt încă în stare de șoc după factura primită, mai ales că în fiecare lună au achitat facturile indiferent că au fost 200, 300 sau 800 lei. Familia se gândește, ca în cel mai extrem caz, să facă un împrumut bancar pentru că altfel nu ar putea plăti suma exorbitantă. „Noi acum trebuie să facem un credit în bancă pentru această factură, care după spusele lor, ar trebui să fie și mai mare de atât, pentru că de anul acesta tariful s-a schimbat, deși cei de la Electrica au făcut calculul în funcție de tariful de astăzi”, spune sibianca, citată de Ora de Sibiu.

Antifrauda a descins la notariatul milionarei Gabriela Lungu. Cabinetul, închis și banii din casierie, confiscați

Direcția Regională Antifraudă a confiscat banii găsiți în casieria cabinetului notarial, dar și casa de marcat care nu nu era conectată la sistemul electronic al ANAF. O casă nouă de marcat, conformă cu prevederile legale, costă aproximativ 200 de euro, dar pentru lipsa acesteia notarul Lungu s-a ales cu o pagubă însutit mai mare. Notarul Gabriela Lungu este soția milionarului Vasile Lungu, proprietarul unui adevărat imperiu agricol din județul Iași. Gabriela Lungu a plătit amenda, dar nu a reușit să recupereze în instanță sumele confiscate de Antifraudă, scrie 7Iași.ro.

​Munți de legume se strică pe tarabele piețelor din România. De ce s-au prăbușit vânzările

Cămările gospodinelor sunt aproape goale, iar producătorii abia de văd de după munții de legume de pe tarabe. Marfa zace în piață și prea puțini sunt cei care se încumetă să cumpere. Prețurile mari țin clienții departe.

„Ce să vă spun? E jale! Acum câțiva ani vindeam tone de legume într-o săptămână în sezonul conservelor și al murăturilor, acum oamenii vin și iau cu bucata. Doi dovlecei, un kilogram de cartofi, doi, trei morcovi. Este o situație cruntă!

Nimeni nu-și mai permite să facă provizii. Au mai fost câteva gospodine curajoase care s-au încumetat să cumpere 10 kilograme de vinete, ardei, ceapă, dar astea sunt rarități...”, povestește o comerciantă din Piața Orizont din Călărași.

Femeia spune că an cumplit ca acesta nu a întâlnit din 1991 de când face comerț. „Sunt și foarte multe magazine, la fiecare pas găsești unul. Nu mai spun de supermarketuri. Au tot felul de oferte și oamenii se bucură, iau de acolo că e mai ieftin. Dar nu știu că la piață chiar găsești o legumă care are gust. Eu aduc marfă doar de la producători locali: din Giurgiu, Teleorman, Ialomița, dar, uitați-vă, stau cu ele pe tarabă până se strică”, spune femeia, în timp ce lustruiește câteva vinete și aranjează un morman de castraveți numai buni de pus la acrit, scrie Adevărul.

AfterHills, scos din nou la vânzare, pentru 400.000 RON

Marca AfterHills se vinde la licitație. Brandul sub care s-a organizat la Iași, timp de trei ani, cel mai mare festival de muzică din regiunea Moldovei, are un preț de pornire de 400.000 de lei (fără TVA). Iar marți, 20 septembrie, marca ce a reunit pe dealurile Dobrovățului sute de mii de spectatori și artiști e oferită pentru a treia oară spre vânzare, după ce la licitațiile precedente nu s-a înscris niciun posibil cumpărător.

În mai 2019, Ziarul Financiar anunța că “Festivalul Afterhills din Iaşi, ajuns la a treia ediţie, îşi schimbă formatul şi ţinteşte 200.000 de vizitatori după o investiţie de 3 milioane de euro”, iar în septembrie organizatorii aveau deja bilanțurile: peste 15.000 de participanți în fiecare zi, “cu un vârf de 22.000 de oameni îndrăgostiți de muzică și distracție în ziua de 25 august, în primul weekend”. Evenimentul – unul aparte pentru România, s-a desfășurat în două weekenduri consecutive, iar biletele pentru 2020 erau deja puse în vânzare.

Primul an de pandemie, 2020, a pus punct evenimentelor cu public în România, iar cel de-al doilea an de pandemie a pus punct activității firmei organizatoare a festivalului, scrie Ziarul de Iași.

Cum îl chema în realitate pe Sfinx-ul egiptean?

Azi începem cu tema voastră preferată, egiptenii. Mai exact, cu sfinxul. V-ați întrebat vreodată cine i-a spus așa? Apoi, cum îl chema pe el de fapt? Ei bine, la întrebările astea vom răspunde în postarea de față, ca să nu vă mai macine și ca să stați liniștiți și productivi în câmpul muncii. Buun!

Sfinxul a fost numit astfel de grecii antici, că așa au vrut mușchii lor. Ca să fim mai exacți din punct de vedere științific, pentru că li s-a părut lor că seamănă cu animalul ăla compozit din miturile lor… sfinxul. E adevărat că sfinxul mitologic avea trup de leu și cap de om. Dar mai avea și aripi și coadă de șarpe, ceea ce ăla egiptean nu are, dar nici grecii nu stăteau acum să se cramponeze de așa detalii. Așa li s-a părut, așa i-au spus.

Partea interesantă acum vine, că se pare că inclusiv denumirea de sfinx vine de la egipteni, și s-ar putea să preceadă monstrul ăla grecesc. Shesep-ankh (adicătelea „imagine vie” sau „piatră vie”) ar fi fost termenul original, cel din care a derivat cel de sfinx, scrie Pictofapte.

Cu cât crește factura la curent în funcție de aparatura folosită. Șase ipoteze de consum

Consumul de energie electrică poate fi redus cu 5% simultan cu scăderea cu 10% a facturilor, precizează expertul în energie Dumitru Chisăliță, prezentând 6 ipoteze de consum.

Un preț plafonat pe grupe de consumatorii casnici în funcție de tipul de consum, concomitent cu programe de mediatizare a necesității de economisire a energiei și programe de eficientizare a consumului casnic de energie bazate în primul rând pe schimbarea corpurilor de iluminat și un comportament de creștere a eficienței energiei, ar aduce o reducere a consumului de energie electrică în România cu cca. 5%, dar ar aduce și facturi mai mici la consumatorii casnici care folosesc energia electrică pentru încălzire cu 46% și facturi medii mai mai mici cu cca. 10% pentru consumatorii casnici față de situația din prezent”, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță citat de Adevărul.

Ce salarii avea șeful de secție de la Spitalul Militar, care ar fi fost prins de DNA cu bani și bijuterii în valoare de 300.000 de euro în birou

Florin Săvulescu avea două salarii - unul de la Spitalul Militar, celălalt ca profesor, de la Universitatea Titu Maiorescu - cu care ajungea la aproape 50.000 de euro pe an. Valoarea însumată a banilor și bijuteriilor care ar fi fost găsite la el în birou e de șase ori mai mare. Săvulescu este acuzat de luare de mită.

Medicul Florin Săvulescu, șef de secție de chirurgie la Spitalul Militar din București, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mită în formă continuată. Potrivit informațiilor Libertatea, în biroul de la spital al lui Săvulescu ar fi fost găsiți bani și bijuterii în valoare de 300.000 de euro. Acestea ar fi cerut câte câte 3.000 de euro pentru a face intervenții pentru micșorarea stomacului și ar fi fost avertizat de colegi să înceteze. Nu a făcut-o însă. Potrivit celei mai recente declarații de avere, Florin Săvulescu a încasat într-un an un salariu de 183.000 de lei de la Spitalul Militar, la care se adaugă 50.000 de lei/pe an – salariu de profesor al Universității ”Titu Maiorescu” din București. Un total de 233.000 de lei pe an (46.000 de euro), adică aproape 19.500 de lei/lună – circa 3.900 de euro, scrie Libertatea.

Aberația facturilor: plata pe baza consumului de anul trecut. Consumatorii casnici finanțează furnizorii în locul statului

Una dintre cele mai aberante reguli din sistemul de plafonare-compensare la energie este cea referitoare la raportarea facturii la consumul de anul trecut. Concret, factura la energia electrică va fi calculată în funcție de media consumului din anul 2021.

Explicația acestei reglementări este că sistemul are nevoie de o bază de raportare la care să se calculeze factura urmând ca în luna februarie 2023 să aibă loc o regularizare. Adică, anul viitor se va calcula consumul efectiv și, dacă au plătit mai mult, consumatorii vor primi bani înapoi de la furnizori, iar dacă au achitat mai puțin vor trebui să plătească în completare.

Dar, sistemul este absolut incorect din multe puncte de vedere.

Din perspectivă economică facturarea raportată la consumul de anul trecut este o eroare.

Situația este mult diferită între cei doi ani. Spre deosebire de anul acesta, 2021 a fost un an în care pandemia a continuat și ca atare obiceiurile de consum au fost adaptate situației. În sensul că mulți angajați au lucrat de acasă, ceea ce a făcut ca nivelul consumului de energie electrică să fie mai mare, pentru unele gospodării, în raport, de exemplu, cu anul 2019, scrie RFI.

Sfaturi ale londonezilor către Regele Charles: "Să lase politica în grija politicienilor"

Noul rege Charles al III-lea ar trebui, potrivit unor londonezi chestionaţi de DW, să păstreze tradiţia şi să nu se amestece în politică. Alţii cred că monarhia ca instituţie va pierde din popularitate. Regele Charles al III-lea are un drum lung de străbătut dacă-şi doreşte să devină la fel de popular ca mama sa, Elisabeta a II-a, regina recent decedată la vârsta de 96 de ani și care s-a bucurat de susţinerea a 75 la sută dintre britanici, potrivit unui sondaj YouGov, efectuat cu câtva timp în urmă anul acesta, mai puţini de unu din zece spunând că nu o plac pe regină. Potrivit aceluiaşi sondaj, doar 42 la sută dintre britanici au indicat că îl agreează pe urmaşul la tron, Charles.

Ce ar putea face noul rege pentru a-şi sprori popularitatea? DW a stat de vorbă cu mai mulţi londonezi, care i-au oferit câteva sfaturi, scrie DW.

A fost arestat cel mai mare „spălător” de bani din lume, John Morrissey

Ca să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani - codul „Hawala”, unul bazat pe onoare, prin care banii sunt transferaţi „pe cuvânt” de la un client la altul - cu cea mai la modă dintre afacerile de acoperire, un brand de vodcă de lux pentru restaurante şi discoteci.

Britanico-irlandezul este unul dintre cei mai mari spălători de bani din lume, fiind arestat luni, la Marbella, de poliţia spaniolă. El era suspectat de coordonarea unei reţele care putea „curăţa” până la 350.000 de euro pe zi. Doi colaboratori au ajuns, de asemenea, în spatele gratiilor. În ultimul an, John ar fi mutat cel puţin 200 de milioane de euro, de provenienţă ilegală, cu colaborarea clanului irlandez Kinahan, specializat în trafic de droguri.

Reţeaua a funcţionat în principal în sediul iberic din Costa del Sol, unde a vândut mărci premium - cum ar fi vodca „Nero”, inventată de clan şi promovată în cele mai bune locuri, ale cărei vânzări acopereau veniturile din traficul de droguri şi alte produse acte ilicite. Au fost „prinşi”, a explicat poliţia spaniolă, „pentru că afacerea lor nu le-ar putea susţine în niciun fel stilul de viaţă”, scrie Business Magazin.

Ministerul Mediului pune și cocoșul de munte în bătaia puștii. Vânător: “În 25 de ani de vânătoare, am văzut cocoș de munte de trei ori”

Cocoșul de munte este considerat de vânători un vânat nobil, pentru că aceste păsări de o frumusețe aparte se găsesc în locuri greu accesibile și, ce e drept, sunt din ce în ce mai puține. Trebuie să recunoaștem că principala cauză pentru restrângerea acestei specii în România a fost intervenția omului, atât la nivel de vânat profesionist, cât și la nivel de braconaj. De câțiva ani, vânătoarea cocoșului de munte a fost interzisă la noi, însă Ministerul Mediului a prins curaj anul acesta și a stabilit cote de vânătoare și în cazul acestei specii tot mai rare, scrie Investigatoria.

Tragicomedia din piața telecomunicațiilor sau cronica romanțată a unui „dublu” divorț unilateral provocat

La ora la care scriu acest articol nu mai e un secret pentru nimeni demersul celor de la Vodafone de a mări tarifele pe segmentul serviciilor de telefonie mobilă. Au scris pe larg colegii mei de breaslă de la HotNews, așa că nu vă mai plictisesc cu prea multe amănunte de ordin *teoretic* (le puteți regăsi în link-ul de mai sus). Am ales să vă descriu cum au decurs ostilitățile în mod concret în ceea ce mă privește pe mine și pe o persoană foarte apropiată. Asta pentru a scoate în evidență ce se întâmplă într-o piață în care există oligopol și posibilitățile de a alege altceva sunt extrem de limitate, scrie FinEco24News.

10 oameni, ținuți ca sclavi la ferma din Bihor a unui agricultor bogat

Considerat unul dintre cei mai avuţi agricultori din zonă, Teodor Chiş a fost trimis în faţa magistraţilor de procurorii DIICOT Oradea, care îl acuză că a exploatat persoane cu retard sau handicapuri fizice, obligându-le să-l slujească sub teroare.

La ferma lui Teodor Chiş, angajaţii erau ţinuţi în cocioabe improvizate. Unii dormeau în anexele grajdului, alţii în camera tehnică, printre şobolani, în condiţii inumane, după cum reiese chiar din fotografiile făcute publice de procurorii DIICOT. În acest timp, „dom’ patron” sau „domnu’ şef”, cum îi plăcea să i se spună, locuia în lux, zic tot anchetatorii.

Peisajele idilice din fotografiile turiştilor, cu pajişti întinse și păstori sprijiniţi în bastoane noduroase, veghind turmele de oi, pot ascunde o realitate cruntă.

Pentru 10 oameni sărmani din Bihor, Mureş, Suceava şi Sibiu, persoane cu retard sau handicapuri fizice, viaţa la o fermă de animale a fost un adevărat coşmar, după cum susţin procurorii DIICOT Oradea.

Ei au trimis în judecată un fermier din Cheriu, acuzându-l că, vreme de 5 ani, i-a ţinut ca pe sclavi, forţându-i să-l slujească fără bani, de multe ori nemâncaţi şi cazaţi în condiţii mizere pe o exploataţie agricolă, de unde toţi au fugit în final, care cum a putut, mâncând pământul, scrie PressHub.

Primarul Dominic Fritz, despre cum se vor încălzi timișorenii la iarnă: „Joc cu mingea ce mi se dă!”

Primarul Timișoarei a convins Consiliul Local să aprobe închirierea unei gări dintr-un județ vecin, de unde să se asigure transportul direct de la producători al cărbunelui necesar funcționării centralei termice a orașului.

Timișoara a rămas câteva zile fără căldură în miezul iernii trecute. Numele primarului Dominic Fritz a înghețat pe buzele fiecărui timișorean care a stat în frig, ascultând explicațiile noii administrații useriste instalate în fruntea orașului despre incapacitatea companiei de termoficare de a-și plăti datoriile istorice, utilitățile și materia primă necesare funcționării. Dar nimeni nu se încălzește de la explicații.

Cartoful fierbinte sau, mă rog, rece, al actualei administrații Fritz este, deci, termoficarea – compania Colterm, al cărei unic acționar este Primăria, scrie PressOne.

Filmul “Imaculat” este propunerea României pentru Premiile Oscar 2023

Imaculat, în regia Monicăi Stan și a lui George Chiper-Lillemark, este propunerea României pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” din cadrul Premiilor Academiei Americane de Film – Oscars 2023.

Acesta a fost ales dintre 6 filme românești, înscrise la CNC: Imaculat, regizat de Monica Stan și George Chiper-Lillemark, Metronom, regizat de Alexandru Belc, Copacul dorințelor. Amintiri din copilărie, în regia lui Andrei Huțuleac, Miracol, regizat de Bogdan George Apetri, Crai Nou, regizat de Alina Grigore și R.M.N., în regia lui Cristian Mungiu.

Juriul care a stabilit propunerea României pentru o nominalizare la Oscaruri 2023 a fost format din cinci critici de film – Dana Duma, Ionuț Mareș, Irina Trocan, Cătălin Olaru și Cristina Corciovescu.

Imaculat a fost premiat în 2021 la Festivalul Internațional de Film de la Veneția cu premiul pentru regizori aflați la debut – „Luigi De Laurentiis Award Lion of the Future”, premiul principal al secțiunii – „Giornate degli Autori Director’s Award” precum și premiul „Autrici under 40” din partea „Venezia a Napoli. Il cinema esteso” acordat autoarei Monica Stan pentru cel mai bun scenariu, scrie Cultura la dubă.

Comisia anunță ”Instrumentul pentru situații de urgență”, care i-ar da puteri să intervină în economii în situațiile de criză

Comisia Europeană a prezentat luni noul ”Instrument pentru situații de urgență al pieței unice” (SMEI), cu ajutorul căruia Bruxelles intenționează să protejeze lanțurile de aprovizionare în perioadele de criză.

Acest instrument, dacă va fi adoptat de Consiliu în forma propusă, va da Comisiei puteri să intervină în economie.

O perspectivă care îngrijorează mediul de afaceri chiar și în condițiile în care instrumentul este menit, oficial, să asigure că bunurile esențiale pot circula în UE chiar și în timpul unei situații de urgență, scrie Curs de Guvernare.