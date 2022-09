ESENTIAL Marți, 06 Septembrie 2022, 10:37

Smile Media

​​Managerii și antreprenorii care vor să își accelereze evoluția în carieră mai au la dispoziție două săptămâni în care pot accesa burse de studiu în valoare de 200.000 de euro, oferite de WU Executive Academy, parte a Universității de Economie și Afaceri din Viena (WU) - cea mai mare universitate de business din Europa. Bursele sunt valabile pentru programul Executive MBA Bucharest, care s-a bucurat de înscrieri record în ultimii doi ani, precum și pentru programul Professional MBA din Viena.

​Last call pentru burse de studiu în valoare de 200.000 de euro, oferite de WU Executive Academy Foto: WU Executive Academy

„Contextul geopolitic și economic incert a creat o dinamică complexă pentru persoanele care se gândesc să se întoarcă la școală pentru o diplomă de Executive MBA. Managerii se înscriu la cursurile de educație executivă din diverse motive: fie să găsească noi soluții de a trece cu bine peste criza economică prezentă la nivel global, fie că vor să își securizeze joburile, dar și pentru a putea accesa piața internațională de joburi. Ne bucură să vedem că și în acest an interesul pentru programul nostru se menține ridicat. Pentru ultimele locuri disponibile în noiembrie 2022, candidații interesați încă mai au timp să aplice pentru bursele de studiu oferite de universitate, burse care acoperă parțial costul școlarizării”, afirmă Adriana Georgescu, Program Manager al WU Executive MBA Bucharest.

Având o tradiție de peste 15 ani, Executive MBA Bucharest oferit de WU Executive Academy este cel mai important program de tip EMBA din Europa Centrală și de Est. Acesta beneficiază de tripla acreditare internațională - EQUIS, AMBA și AACSB, deținută de mai puțin de 1% din școlile de afaceri din lume și, de asemenea, ocupă locul 34 mondial în clasamentul Financial Times EMBA Ranking 2021. De la începuturile sale pe piață și până în prezent, WU EMBA Bucharest a ajuns la o comunitate de peste 400 de alumni. Pentru a fi admişi în cadrul programului de EMBA, candidaţii trebuie să aibă minimum cinci ani de experienţă într-o poziţie de management şi să dețină diplomă de licenţă.

„Principala misiune a WU Executive Academy este de a ajuta executivii talentați să își atingă potențialul și să își urmeze ambițiile profesionale prin educație. Bursele noastre sunt deschise pentru toți candidații și sunt atât burse de merit, cât și burse de ajutor financiar. Comitetul de admitere evaluează motivația, obiectivele de carieră și contribuția potențială la program, dar și situația financiară a fiecărui candidat în parte. Ultimele locuri sunt disponibile pentru cursurile care vor începe în noiembrie 2022, dar așteptăm cu nerăbdare să vedem și noi candidați pentru seria din 2023", adaugă Prof. Phillip C. Nell, Director Academic, Executive MBA Bucharest.

Programul va începe în luna noiembrie şi se va desfășura pe parcursul a 16 luni, în regim part-time. Acesta cuprinde 14 module, care încorporează noțiuni esențiale de management general și leadership global, dar și noi domenii de interes, cum ar fi transformarea digitală, business analitytics sau change management. Cursanţii vor avea ocazia să lucreze cu profesori de renume internațional de la WU și alte universități de afaceri de elită din întreaga lume, printre care IE, ESADE (Spania), Frankfurt School of Finance & Management (Germania) sau Carlson School of Management (USA).

În medie, studenţii Executive MBA Bucharest au 14 ani experienţă de muncă şi 7 ani experienţă în poziţii de leadership. De asemenea, 60% dintre aceștia sunt bărbaţi şi 40% sunt femei, iar vârsta medie este de 36 de ani. Pe primul loc în clasamentul industriilor din care studenții provin este industria IT, cu o pondere de 28%, urmată de comerț, cu o pondere de 19% și de domeniul financiar şi asigurări, cu o pondere de 14%. Pe lângă acestea, domeniile variază de la an la an, de la construcţii, retail, industria manufacturieră, farmaceutică, la energie, avocatură sau antreprenoriat.

WU Executive Academy este o instituție recunoscută internațional pentru calitatea programelor sale de educație executivă. În clasamentul QS Executive MBA Ranking 2022, publicat recent, programul Global Executive MBA oferit în parteneriat cu Carlson School of Management (SUA), a obținut locul 14 mondial la categoria Joint Programs, în creștere cu o poziție față de anul precedent. Programul a depășit cu mult ratingurile medii ale concurenților la trei dintre cele cinci categorii principale: Executive Profile (experiența profesională a studenților), Diversity și Thought Leadership (reputația academică).

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 15 septembrie 2022. Informații complete despre bursele de studiu și aplicații sunt disponibile pe site-ul WU Executive Academy.