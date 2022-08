Autoritățile au suspendat marți temporar activitatea unei shaormerii din București și au dat amenzi de 19.000 de lei pentru că ar fi pus în vânzare carne cu vineri, potrivit Poliţiei Capitalei, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, controlul a survenit în urma apariţiei în mediul online a unor imagini cu bunuri perisabile, improprii consumului, expuse spre vânzare în fast-food-ul amendat și închis temporar.

Pe TikTok a apărut o filmare realizată la o shaormerie din Capitală, în care unui angajat i se atrage atenția că o bucată de carne, care era scoasă la vânzare, are viermi.

Îmi pare rău că nu am filmat mai mult inclusiv personalul, dar șocul a fost mult prea mare și am plecat in secunda doi