Tom Holland se declară „mai mult decât mândru” după ce a jucat rolul lui Romeo într-o adaptare piesei lui William Shakespeare care a fost criticată din cauza alegerii actriței Francesca Amewudah-Rivers pentru a o juca pe Julieta, relatează revista People.

Tom Holland si Francesca Amewudah-Rivers sunt Romeo si Julieta intr-o noua piesa de teatru de la Londra Foto: Colaj foto: John Angelillo-UPI / Ian West-PA Images / Profimedia

„Seara aceasta a fost începutul a ceva atât de special. Sunt mai mult decât mândru de distribuția și echipa noastră care s-au autodepășit în toate modurile posibile”, a scris actorul britanic în vârstă de 27 de ani pe Instagram după ce piesa a avut avanpremiera la Londra.

„Abia aștept restul spectacolelor. Seara aceasta a fost cu adevărat un punct de reper al carierei mele și sunt atât de bucuros să am ocazia să îl împărtășesc cu acești oameni incredibili. Vă iubesc pe toți și ne vedem mâine!”, a adăugat el, alături de o fotografie cu membrii distribuției și ai echipei tehnice.

Holland anunțase pentru prima oară în luna februarie că intenționează să se întoarcă să joace într-o piesă de teatru la Londra pentru un spectacol Romeo și Julieta care va avea un număr limitat de reprezentații.

Actorul care a devenit un nume cunoscut la nivel mondial după ce a interpretat rolul lui Peter Parker/Spider-Man în filmele din Universul Cinematografic Marvel și-a început cariera pe scena teatrului în 2008, când a jucat la vârsta de 12 ani într-un spectacol Billy Elliot The Musical.

Piesa de teatru „Romeo și Julieta” cu Tom Holland, ținta unor critici virulente în mediul online

CNN și TMZ arată că noul spectacol a fost ținta a numeroase critici, unele dintre ele cu caracter rasist, pe rețelele de socializare după ce producătorii săi au dezvăluit că actrița britanică Francesca Amewudah-Rivers a fost aleasă să joace rolul Julietei.

Jamie Lloyd Company, compania de producție din spatele piesei, a remis un comunicat în care a condamnat „un val de abuzuri rasiale din mediul online direcționate către un membru al echipei noastre”.

Ulterior, peste 800 de actori de culoare au semnat o scrisoare deschisă în semn de sprijin pentru Amewudah-Rivers, o actriță de teatru care a jucat și în serialul TV Bad Education difuzat de BBC Comedy între 2012 și 2014.

„Când a fost anunțată alegerea lui Francesca Amewudah-Rivers pentru producția Romeo și Julieta a lui Jamie Lloyd, atât de multe persoane au celebrat și salutat vestea. Însă ceea ce a urmat a fost o oroare mult prea familiară pentru mulți dintre noi, actorii de culoare cu pielea închisă”, a notat scrisoarea publică inițiată de dramaturga Somalia Nonyé Seaton.

„Abuzurile rasiste și misogine îndreptate către un suflet atât de drag au fost prea mult de îndurat. Ca un anunț de casting să declanșeze asemenea abuzuri urâte și perfide este cu adevărat rușinos pentru cei atât de goi și pustii în propriile vieți încât să trebuiască să se implice în abuzuri motivate de ură”, a mai notat scrisoarea.

Printre sutele de semnatari ai săi s-au numărat Lashana Lynch, cunoscută din filmul James Bond No Time to Die și producții Marvel, Freema Agyeman (Doctor Who), Susan Wokoma (Enola Holmes), Sheila Atim (The Woman King), și Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies).